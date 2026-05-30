La Ode Safiul Akbar Daftar Calon Ketum Kosgoro 1957 untuk Mubes V 2026

Tim pemenangan La Ode Safiul Akbar mengambil formulir pendaftaran calon ketua umum Kosgoro 1957 untuk Musyawarah Besar V yang akan digelar di Ancol pada Juni 2026. La Ode menjadi kandidat pertama dengan dukungan kuat dari tokoh senior Partai Golkar Agung Laksono dan rencana pertemuan dengan Ketum DPP Golkar Bahlil Lahadalia. Calon ini berkomitmen menggalakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput.

La Ode Safiul Akbar secara resmi menjadi kandidat pertama yang mendaftar sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi harapan kader di daerah setelah menerima aspirasi kuat dari Pengurus Daerah Kolektif (PDK) di berbagai wilayah.

Tim pemenangan menegaskan dukungan dari tokoh senior sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi sinyal kuat bahwa pencalonan La Ode telah direstui oleh para petinggi partai beringin. Tim pemenangan juga merencanakan pertemuan khusus antara La Ode Safiul Akbar dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menyelaraskan visi dan misi Kosgoro 1957 ke depan. La Ode berkomitmen untuk bergerak cepat dan fokus menghidupkan pilar ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput serta mempererat konsolidasi organisasi.

Pemberdayaan ekonomi akan dilakukan dengan menyejahterakan setiap daerah melalui program konkret, salah satunya mendirikan dan mengaktifkan koperasi di setiap daerah. La Ode berjanji untuk turun langsung ke setiap wilayah guna menemui pengurus PDK secara tatap muka, menyerap aspirasi dan memastikan roda organisasi bergerak selaras. Wakil Ketua Kosgoro sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan, Yan Pieter Pangaribuan, menilai sosok La Ode yang inklusif dan rendah hati menjadi magnet kuat yang mampu menyatukan suara daerah.

Dengan rekam jejak dan kerendahan hatinya, La Ode diyakini akan mendapatkan dukungan penuh dari PDK di seluruh Indonesia untuk memimpin Kosgoro 1957 periode 2026-2031. Tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran resmi di Jakarta, menandai langkah awal dalam proses pencalonan yang akan dilaksanakan pada Mubes V di Ancol pada Juni 2026. Pernyataan resmi dikeluarkan oleh Ketua Tim Pemenangan, H. Zainuddin, yang menjelaskan bahwa pencalonan ini berasal dari keinginan kuat kader dan PDK di banyak daerah.

Dukungan Agung Laksono dianggap sebagai indikator bahwa partai politik tertentu, Partai Golkar, memberikan restu penuh. Pertemuan dengan Bahlil Lahadalia rencananya akan dilakukan untuk memastikan keselarasan strategi dan visi antara calon ketua dan pimpinan partai. La Ode juga menekankan komitmennya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program langsung ke community level. Pendekatan inklusifnya diharapkan dapat menyatukan semua cabang daerah dalamkesatuan organisasi.

Wakil Ketua Kosgoro menambahkan bahwa karakter La Ode yang rendah hati dan rekam jejaknya membuatnya layak mendapatkan dukungan masif dari seluruh wilayah Indonesia. Proses pendaftaran dan persiapan Mubes V terus berjalan dengan fokus pada konsolidasi internal dan pengembangan ekonomi lokal





