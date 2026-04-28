Kylian Mbappe Terpaksa Menepi karena Cedera Otot, Real Madrid dan Timnas Prancis Merasa Cemas

Real Madrid mengumumkan Kylian Mbappe mengalami cedera otot semitendinosus kiri, yang berpotensi menghambat performa tim di LaLiga dan Liga Champions. Kehilangan Mbappe juga berdampak besar bagi Timnas Prancis dalam persiapan Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappe , penyerang berusia 27 tahun yang tengah dalam performa terbaiknya musim ini, kini terpaksa menepi setelah mengalami cedera otur semitendinosus pada kaki kirinya. Real Madrid secara resmi mengumumkan kondisi Mbappe setelah pemeriksaan medis pada Selasa, 28 April 2026.

Cedera tersebut terjadi saat Los Blancos menghadapi Real Betis dalam pertandingan LaLiga pekan ke-33, Sabtu, 25 April 2026. Menurut pernyataan resmi klub, Mbappe didiagnosis mengalami kerusakan otot semitendinosus kiri, namun hingga kini belum ada informasi mengenai lamanya periode pemulihan yang diperlukan. Situasi ini menjadi perhatian besar bagi Real Madrid yang tengah berjuang di papan atas LaLiga dan Liga Champions.

Pelatih Alvaro Arbeloa pun mengaku cemas dengan absennya pemain kunci ini, yang telah menjadi salah satu senjata utama tim dalam musim ini. Mbappe sendiri telah mencetak 41 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 24 gol di LaLiga dan 15 gol di Liga Champions, menjadikannya top skor di kedua turnamen tersebut. Kehilangan Mbappe juga akan berdampak besar bagi Timnas Prancis, yang menjadikannya kapten dan pemain kunci dalam persiapan menghadapi Piala Dunia 2026.

Didier Deschamps, pelatih Les Bleus, kini harus mencari solusi alternatif untuk menggantikan peran Mbappe, yang telah menjadi salah satu pemain paling penting dalam skema taktiknya. Kontribusi Mbappe musim ini sangat signifikan, dengan performa tajam dan konsisten di semua kompetisi. Dia telah menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Eropa, dan absennya akan dirasakan tidak hanya oleh Real Madrid tetapi juga oleh Timnas Prancis.

Para pengamat sepak bola pun merasa khawatir, karena cedera ini terjadi pada saat yang tidak tepat, mengingat padatnya jadwal di akhir musim dan persiapan Piala Dunia. Harapan semua pihak adalah Mbappe dapat pulih secepat mungkin dan kembali ke kondisi terbaiknya, baik untuk Real Madrid maupun Timnas Prancis





Kylian Mbappe Real Madrid Cedera Otot Laliga Piala Dunia 2026

