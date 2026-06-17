Kylian Mbappe Mencetak 14 Gol di Piala Dunia dan Melampaui Rekor Messi

Kylian Mbappe mencetak dua gol dalam pertandingan antara Prancis dan Senegal di Piala Dunia 2026, membuatnya melampaui rekor Lionel Messi dan menyamai catatan Gerd Muller.

Kylian Mbappe mencetak dua gol saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1 pada laga Piala Dunia 2026 . Torehan 14 gol di Piala Dunia membuat Mbappe melampaui rekor Messi dan menyamai catatan legenda Jerman, Gerd Muller .

Mbappe mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut. Gol pertama lahir pada menit ke-66 untuk membuka keunggulan Les Bleus, sebelum ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time babak kedua. Tambahan dua gol itu membuat Mbappe kini mengoleksi 14 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Jumlah tersebut membuatnya melampaui Messi yang mengemas 13 gol dari 26 pertandingan di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.

Catatan 14 gol juga membuat kapten Prancis itu menyamai torehan legenda Jerman, Gerd Müller, yang berada di posisi ketiga daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Di atas Mbappe dan Muller masih terdapat dua nama legendaris, yakni Ronaldo Nazário dengan 15 gol dan pemegang rekor sepanjang masa Miroslav Klose yang mengoleksi 16 gol. Menariknya, Mbappe hanya membutuhkan 15 pertandingan untuk mencetak 14 gol di Piala Dunia.

Jumlah laga tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan Messi yang mencetak 13 gol dalam 26 pertandingan. Selain melewati rekor Messi di Piala Dunia, dua gol ke gawang Senegal juga membuat Mbappe mencatatkan 58 gol bersama Timnas Prancis. Torehan itu membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Les Bleus, melewati rekor sebelumnya yang dipegang Olivier Giroud dengan 57 gol.

Kini, Mbappe hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menyamai rekor Ronaldo Nazario dan tiga gol untuk menyamai catatan Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia





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