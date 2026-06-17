Kylian Mbappe kini sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Prancis dan berada di peringkat ketiga all-time Piala Dunia. Peluangnya untuk memoraki Miroslav Klose masih terbuka lebar di Piala Dunia 2026. Simul trivia: Cape Verde menahan Spanyol masuk daftar kejutan terbesar, Raul Gonzalez tertarik melatih Indonesia, dan Prancis menang 3-1 atas Senegal.

Kylian Mbappe , pemain berusia 27 tahun, terus meningkatkan legacy-nya dengan timnas Prancis . Sejak debut internasional pada 2017, ia telah mencetak 58 gol dari 99 penampilan, meng ¬catatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Les Bleus, melampaui rekor Olivier Giroud yang sebelumnya berada di angka 57.

Di level Piala Dunia, Mbappe juga sedang mendekati rekor all-time. Dua golnya ke gawang Senegal mengantarkannya di peringkat ketiga skor all-time Piala Dunia bersama Gerd Muller dengan 14 gol dari 15 pertandingan,追 tylko di belakang Miroslav Klose (16 gol). Dengan Prancis masih memiliki dua laga grup tersisa melawan Irak dan Norwegia serta potensi melaju lebih jauh di turnamen 2026, peluang Mbappe untuk memecahkan rekor Klose masih terbuka.

Sementara itu, tim Cape Verde yang berhasil menahan Spanyol disebut sebagai salah satu kejutan besar dalam sejarah Piala Dunia, seiring dengan Arab Saudi, Senegal, Yunani, dan Islandia. Di luar sepakbola, kabar menarik datang dari mantan striker Real Madrid dan Spanyol, Raul Gonzalez, yang mengungkapkan ketertarikan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, meski tidak dalam waktu dekat. Selain itu, Prancis memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dengan Mbappe menjadi pusat perhatian.

Timnas Irak akan menghadapi tes berat di laga perdana Grup I melawan Norwegia. Pertandingan Prancis vs Senegal berlangsung di Stadion New York/New Jersey dengan开始时 waktu dini hari WIB. Cerita Piala Dunia juga tak lepas dari kontroversi, seperti match manipulasi antara Jerman Barat-Austria di edisi 1982. Kapten Prancis, Mbappe, berjanji lebih aktif dalam pertahanan untuk membawa Les Bleus juara.

Informasi teknis tentang laptop baru seperti Lenovo Yoga Pro 9n dan Microsoft Surface dengan chipset ARM dan Snapdragon juga tersebar dalam teks, namun tidak terkait dengan berita sepakbola utama





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Kylian Mbappe Piala Dunia 2026 Prancis Timnas Indonesia Raul Gonzalez

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