Kylian Mbappé mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal di laga pembuka Grup Piala Dunia 2026, membuatnya menyamai rekor Gerd Müller dengan 14 gol di ajang turnamen tersebut dan menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Prancis.

Kylian Mbappé kembali bersinar gemilang di Piala Dunia 2026 saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1 dalam laga pembuka Grup I di Stadion MetLife, New Jersey, Rabu 17 Juni 2026 dini hari WIB.

Dua gol yang diciptakan Mbappé ke gawang Senegal tidak hanya menambah koleksi golnya di turnemen ini menjadi 14 gol, tetapi juga menyamai torehan legenda Jerman Gerd Müller, sekaligus menempatkannya di antara para pencetak gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Dengan torehan tersebut, Mbappé kini hanya terpaut satu gol dari Ronaldo Nazario yang memiliki 15 gol serta dua gol dariMi slightly incomplete sentence in the source; we can complete naturally.

Penyerang berusia 27 tahun itu kini memiliki kesempatan besar untuk terus menambah koleksi golnya mengingat Prancis masih memiliki setidaknya dua pertandingan tersisa di fase grup. Jika les Bleus melangkah jauh di turnamen, jumlah pertandingan yang dimainkan Mbappé akan bertambah, mengingat format Piala Dunia 2026 yang melibatkan 48 negara memungkinkan lebih banyak pertandingan. Hal ini menjadi keuntungan bagi Mbappé dalam upayanya mengejar atau bahkan melampaui rekor Miroslav Klose yang暾 16 gol.

Performa Mbappé sejauh ini menunjukkan bahwa ia tetap menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Mbappé juga mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Prancis dengan total 58 gol dari 99 pertandingan, melampaui rekor Olivier Giroud. Selain itu, ia telah mencetak gol dalam tiga edisi Piala Dunia beruntun, yaitu pada 2018, 2022, dan 2026, menegaskan konsistensi brilliantnya di level tertinggi.

Pelatih Prancis Didier Deschamps membela kaptennya yang sering dicap egois dengan menegaskan bahwa Mbappé banyak berkontribusi bagi tim di dalam maupun luar lapangan. Belize pergeseran tactics seperti pergantian posisi Ousmane Dembele dan Michael Olise menjadi kunci kemenangan atas Senegal. Sementara itu, timnas Korea Selatan menutup diri dari media setelah hinaan terhadap Son Heung-min dari jurnalis lokal, dan timnas Iran dikabarkan dikeluarkan dari Amerika Serikat karena factor ketegangan diplomatik.

Tiga pertandingan pertama Grup I juga menghasilkan kekalahan pertama untuk Irak setelah dikalahkan Norwegia 4-1 dengan dwigol Erling Haaland





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