Kylian Mbappe Absen Saat Timnas Prancis Hadapi Italia di UEFA Nations League

Kylian Mbappe dipastikan absen saat Timnas Prancis melawan Italia karena cedera hamstring, menurut pelatih Zinedine Zidane. Laga ini krusial dalam perebutan tiket perempat final.

Kylian Mbappe dipastikan tidak bermain bersama Timnas Prancis saat menghadapi Italia dalam lanjutan UEFA Nations League. Pelatih Prancis Zinedine Zidane mengonfirmasi penyerang Real Madrid tersebut mengalami cedera sehingga tidak akan diturunkan di Stadion San Siro.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 20.45 waktu setempat atau Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB. Laga ini menjadi bagian dari pertandingan kelima fase grup dan cukup penting bagi kedua tim dalam persaingan tiket perempat final.

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Penyebab Kylian Mbappe Absen dari Laga Italia

Kylian Mbappe absen karena masalah pada otot hamstring, sebagaimana dilaporkan media Prancis L'Equipe. Media tersebut menyebut Mbappe tidak mengikuti sesi latihan tim pada Rabu (11/11).

Zinedine Zidane menyatakan keputusan untuk mengistirahatkan Mbappe sudah diambil sebelum pertandingan melawan Italia. Menurut Zidane, Timnas Prancis memilih tidak mengambil risiko terhadap kondisi kapten Les Bleus tersebut.

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Pernyataan Zidane dan Peluang Mbappe Kembali

Zinedine Zidane menjelaskan timnya akan memantau apakah Kylian Mbappe bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya. Pernyataan itu disampaikan kepada RAI Sport dan dikutip Football Italia pada Kamis.

Kondisi tersebut sebelumnya membuat Kylian Mbappe diragukan tampil di pertandingan kelima fase grup UEFA Nations League. Zidane memastikan pemain tersebut tidak akan dipaksakan tampil meskipun laga melawan Italia memiliki arti penting bagi kedua tim.

Daftar Pemain Prancis yang Absen dan Klasemen Grup

Absennya Kylian Mbappe menambah panjang daftar pemain Timnas Prancis yang tidak bisa diturunkan. Sebelumnya, Les Bleus juga kehilangan Marcus Thuram, Pierre Kalulu, Aurelien Tchouameni, Manu Kone, William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche, dan Esteban Lepaul.

Prancis saat ini memimpin klasemen grup dengan koleksi 10 poin, disusul Italia dengan tujuh poin dan Belgia dengan enam poin. Setelah menghadapi Italia, Prancis akan menjalani laga terakhir fase grup melawan Turkiye pada Senin (16/11) dini hari WIB.

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Sementara itu, Italia akan berhadapan dengan Belgia di Brussels. Hasil laga di San Siro akan menentukan posisi kedua tim dalam perburuan tiket perempat final, sehingga setiap poin di fase grup ini memiliki nilai yang sangat berarti.