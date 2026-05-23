Kyle Walker mempertanyakan keputusan taktis Tuchel, membela Foden, Maguire, dan Alexander-Arnold

Mantan bek Inggris Kyle Walker mempertanyakan beberapa keputusan taktis utama Thomas Tuchel, terutama dengan tidak memasukkan Phil Foden, Harry Maguire, dan Trent Alexander-Arnold ke dalam skuad Piala Dunia. Walker juga membela ketiga pemain tersebut dan membahas posisi terbaik mereka.

Mantan bek Inggris Kyle Walker mengaku terkejut setelah Thomas Tuchel tidak memasukkan Phil Foden , Harry Maguire , dan Trent Alexander-Arnold ke dalam skuad Piala Dunia . Ketiganya menjadi nama-nama yang paling mencolok yang tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang diumumkan Jumat lalu untuk turnamen di Amerika Utara tersebut, sehingga Walker pun mempertanyakan beberapa keputusan taktis utama sang manajer.

Tuchel menimbulkan kehebohan besar di kancah sepak bola internasional dengan mengumumkan skuad tur beranggotakan 26 pemain yang berani, yang sama sekali tidak memasukkan beberapa bintang ternama. Bersama Cole Palmer dan Morgan Gibbs-White, pemain-pemain papan atas seperti Foden, Maguire, dan Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Keputusan eksklusi yang tanpa ampun ini langsung memicu perdebatan mengenai konsistensi pemain versus pengalaman di laga besar, yang mendorong Walker untuk memberikan penilaian jujur mengenai nasib buruk yang tiba-tiba menimpa mantan rekan setimnya di tim nasional. Mantan bek Manchester City itu memulai analisisnya dengan menyoroti rekan setimnya di klub sebelumnya, menyoroti kurangnya momentum di bawah asuhan Pep Guardiola, serta membahas posisi terbaik Foden.

Dalam wawancara di, Walker mengatakan: "Ini mengejutkan bagi saya karena saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil sehari-hari. Saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil di lapangan pada saat tertentu. Tapi Phil mungkin akan mengatakan bahwa dia belum cukup menunjukkan kemampuannya di lapangan untuk Manchester City atau belum diberi kesempatan untuk melakukannya.

"Sekarang, hanya Phil dan Pep yang tahu jawaban-jawaban itu. Hal itu mungkin berdampak pada keputusan yang diambil Thomas. Saya pikir sebagai No.10. Saya pikir Phil bisa bermain di sayap, yang bukan masalah bagi Phil, dia sudah melakukannya sepanjang kariernya hingga saat ini.

Saya merasa Phil sedikit kurang beruntung saat menunggu pemain seperti David Silva dan Kevin De Bruyne untuk memberi ruang baginya bermain di posisi No.10. Tapi entah mengapa, manajer tidak menempatkannya di sana, tapi pendapat pribadi saya tentang Phil Foden, posisi terbaiknya adalah di area tengah. Walker juga membela Maguire setelah sang bek tidak masuk skuad meskipun tampil impresif bersama Manchester United.

Dia menambahkan: "Jika Anda memberitahu saya enam bulan lalu bahwa dia akan diabaikan dari skuad, saya mungkin akan berkata, 'Oke, itu wajar'. Tapi menurut saya, dengan apa yang dia lakukan musim ini, dan terutama melihat posisi Manchester United musim ini, Anda kira dia punya peluang bagus untuk masuk skuad.

"Saya pikir pengalamannya di semua turnamen yang pernah saya ikuti juga, Anda tahu, dia adalah bagian vital dari itu. Jadi, menurut saya dia sangat sial tidak masuk skuad itu. Dia fantastis dan bisa dilihat dari cara dia bermain untuk Inggris, tahu kan, dia selalu tampil maksimal, bahkan dalam adu penalti. Saya pikir saya harus mempertimbangkan itu.

Dan bagi seorang bek tengah untuk tampil maksimal dalam adu penalti di semua turnamen besar yang kita ikuti adalah prestasi besar baginya.

"Saya pikir dia telah mengungkapkan dengan baik betapa berartinya bermain untuk Inggris baginya. Jadi, tentu saja, ini akan menjadi, Anda tahu, sangat sulit baginya untuk... ya, pil yang sangat pahit baginya untuk ditelan kemarin dalam percakapan telepon itu. Tapi ini sepak bola dan dia harus menghadapinya, dan dia harus bangkit kembali dan melanjutkan, sungguh.

Tidak dimasukkannya Alexander-Arnold sama sekali membuat banyak orang terkejut, terutama mengingat kepindahan bek sayap tersebut ke Real Madrid, meskipun ia mengalami musim yang diwarnai cedera di Spanyol. Sambil menyerukan persatuan di balik kepemimpinan Tuchel namun tetap sangat bingung dengan pertimbangan olahraga di balik keputusan tersebut, Walker menambahkan: "Menurut saya, jika dikatakan bahwa seorang pemain yang bermain untuk Real Madrid tidak masuk dalam skuad Inggris, itu hal yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Tapi entah mengapa, manajer telah memutuskan untuk mengambil jalur yang dia ambil. Dan dengarkan, dia yang memimpin kami di Piala Dunia dan kami harus mempercayainya, dan saya merasa bahwa semakin kami mendukung para pemain, semakin baik hasilnya nanti.

"Dengar, selalu akan ada keraguan dan tanda tanya atas segala hal yang dilakukan manajer. Tapi saya merasa bahwa jika kita mendukungnya sebaik mungkin, terutama saat saya mengingat kembali Rusia, betapa besar dukungan bangsa saat itu, itu hanya akan membantunya. Tidak, tidak benar-benar. Karena saya merasa kita semua membicarakan Trent dan apa yang dilakukan Trent atau apa yang tidak dilakukannya dengan baik.

Tapi mari kita bicara tentang apa yang dilakukan Trent dengan luar biasa baik dan mungkin yang terbaik di dunia di posisinya sebagai bek kanan dengan jangkauan operannya, umpan-umpannya, dan assist-ny





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia Thomas Tuchel Phil Foden Harry Maguire Trent Alexander-Arnold Kyle Walker Pemain Versus Pengalaman Posisi Terbaik Bek Tengah Bek Kanan Impresi Cara Bermain Perdebatan Konsistensi Pemain Pemain Papan Atas Pemain Muda Pemain Berpengalaman Pemain Yang Tidak Masuk Skuad Pemain Yang Tidak Masuk Pemain Yang Tidak Dipilih Pemain Yang Tidak Dipilih Untuk Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia 2 Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia Pemain Yang Tidak Masuk Ke Skuad Piala Dunia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Inggris Geger, Phil Foden dan Cole Palmer Ditinggal, Striker Liga Arab Saudi Malah DipanggilTimnas Inggris tidak memasukkan banyak nama top ke dalam skuad Piala Dunia 2026, termasuk 2 pemain nomor 10 top, Cole Palmer dan Phil Foden.

Read more »

Cole Palmer dan Phil Foden Terancam Gagal Piala Dunia 2026, Tuchel Lakukan Perubahan BesarThomas Tuchel, pelatih Inggris, disebut akan melakukan perubahan besar dalam skuad tim nasionalnya untuk Piala Dunia 2026. Cole Palmer dan Phil Foden, pemain Chelsea dan Manchester City, dikabarkan tidak masuk dalam rencana Tuchel.

Read more »

Dicoret dari Timnas Inggris, Phil Foden dan Cole Palmer Jadi Korban Ketegasan Thomas TuchelThomas Tuchel mencoret Phil Foden dan Cole Palmer dari skuad Inggris untuk Piala Dunia karena dinilai tidak cocok dengan sistem permainannya.

Read more »

Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Tuchel Coret Palmer, Foden, Maguire, dan TrentPelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel resmi mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026, Jumat (22/5/2026).

Read more »