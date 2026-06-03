Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Merenovasi 403 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Kediri

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur akan merenovasi 403 rumah tidak layak huni di Kota Kediri melalui Perkemahan Wirakarya Jatim 2026. Wakil Ketua Kwarda Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak mengatakan bahwa perkemahan ini bukan sekadar kegiatan kepramukaan, tetapi juga bentuk pengabdian nyata Pramuka kepada masyarakat.

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur akan merenovasi 403 rumah tidak layak huni di Kota Kediri melalui Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 . Wakil Ketua Kwarda Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak mengatakan bahwa perkemahan ini bukan sekadar kegiatan kepramukaan, tetapi juga bentuk pengabdian nyata Pramuka kepada masyarakat.

Dalam kunjungan ke Kota Kediri, Arumi bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melihat langsung kondisi rumah warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat sekaligus berdialog dengan keluarga penerima untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal. Dari 403 rumah yang akan direnovasi, sebanyak 200 unit berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 200 unit dari program Pemerintah Kota Kediri, dan tiga unit dari program Kwarda Gerakan Pramuka Jatim.

Arumi mengatakan keberhasilan program itu tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara Gerakan Pramuka, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Provinsi Jatim, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut dia, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi modal utama untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan apresiasi atas dukungan Gerakan Pramuka Jatim dalam menyukseskan berbagai program sosial di Kota Kediri.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan Perkemahan Wirakarya Jawa Timur 2026 yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 dirancang sebagai ajang pengabdian bagi Pramuka Penegak dan Pandega dari seluruh Jatim. Selain pembinaan karakter, peserta akan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam renovasi 403 rumah tidak layak huni di Kota Kediri, Gerakan Pramuka menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan tidak hanya berlangsung di bumi perkemahan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat





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