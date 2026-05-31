Kvaratskhelia dan Guler Bersinar di Liga Champions 2025/2026

Khvicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions setelah membawa PSG juara, sementara Arda Guler meraih penghargaan Breakthrough Player atas perkembangannya bersama Real Madrid.

Khvicha Kvaratskhelia dan Arda Guler menjadi dua nama yang bersinar di pentas Liga Champions musim 2025/2026. Penghargaan individu diberikan kepada keduanya setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi.

Kvaratskhelia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sementara Guler meraih penghargaan Breakthrough Player yang diberikan UEFA kepada pemain muda dengan perkembangan paling signifikan. Kvaratskhelia, penyerang sayap asal Georgia, menjadi motor utama kesuksesan Paris Saint-Germain mempertahankan gelar juara Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. Sepanjang musim, ia mencatatkan 10 gol dan enam assist dalam perjalanan PSG menjuarai kompetisi elite Eropa. Penampilan gemilangnya di final melawan Arsenal menjadi bukti ketajaman instingnya.

Ketika PSG tertinggal, Kvaratskhelia berhasil memaksa bek lawan melakukan pelanggaran di kotak penalti, yang kemudian dieksekusi Ousmane Dembélé untuk menyamakan kedudukan. Gol tersebut menjadi titik balik bagi PSG yang akhirnya menang melalui adu penalti. Sebelum final, Kvaratskhelia juga tampil impresif di semifinal leg pertama melawan Bayern Munich, mencetak dua gol dalam kemenangan 5-4 yang dramatis. Ketajamannya dalam mencetak gol dan kreasi peluang membuatnya menjadi pemain paling berbahaya bagi lawan-lawannya.

Tidak hanya itu, kontribusi defensifnya juga patut diacungi jempol, sering membantu bek sayap dan melakukan tekel-tekel penting. Kvaratskhelia menyelesaikan musim dengan rata-rata rating 8,5 dari 10 di setiap pertandingan, menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Sementara itu, Arda Guler menjadi sorotan sebagai pemain muda paling menonjol musim ini. Gelandang berusia 21 tahun milik Real Madrid itu berhasil mengubah statusnya dari pemain pelapis menjadi andalan utama di lini tengah Los Blancos.

Pada musim sebelumnya, Guler hanya sekali menjadi starter di Liga Champions, namun musim ini ia bermain dalam 14 pertandingan dan 13 kali menjadi pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti. Kontribusinya tidak bisa dianggap remeh: dua gol dan empat assist ia sumbangkan, termasuk gol-gol penting saat melawan Bayern Munich di perempat final. Namun, statistik tidak sepenuhnya menggambarkan pengaruhnya. Guler dikenal dengan visi bermain yang tajam, kemampuan mengatur ritme, dan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan.

Salah satu pertandingan terbaiknya terjadi saat menghadapi Juventus di fase liga, di mana ia mendominasi lini tengah dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Pemain Timnas Turki itu juga menunjukkan kematangan di luar lapangan, dengan sikap profesionalisme yang tinggi. Ia sering menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, serta tidak ragu untuk turun membantu pertahanan. Perkembangannya yang pesat membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik Eropa saat ini, dan penghargaan Breakthrough Player ini menjadi pengakuan atas kerja kerasnya.

Kedua pemain ini menjadi representasi dari dua generasi sepak bola: Kvaratskhelia sebagai pemain yang sudah berada di puncak kariernya, dan Guler sebagai bintang masa depan yang bersinar. PSG dan Real Madrid sama-sama mendapatkan keuntungan besar dari kontribusi mereka. Dengan performa seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa keduanya akan terus menjadi nama yang diperhitungkan di Liga Champions musim-musim mendatang. Keberhasilan mereka juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lain di seluruh dunia untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah mengejar mimpi





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kvaratskhelia Arda Guler Liga Champions PSG Real Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jelang Final Liga Champions: Apakah Ini Kelemahan Arsenal yang Bisa Dimanfaatkan PSG?Simak bedah kekuatan dan kelemahan Arsenal menjelang laga final Liga Champions 2026 melawan PSG di Budapest.

Read more »

PSG vs Arsenal: 6 Pertarungan yang Bisa Menentukan Juara di Final Liga ChampionsAnalisis mendalam enam duel kunci penentu juara final Liga Champions 2026 antara pertahanan kokoh Arsenal melawan agresivitas tinggi PSG.

Read more »

Khvicha Kvaratskhelia Jadi Pemain Terbaik Liga Champions 2025-2026Khvicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2025-2026. Pemain PSG juga mendominasi tim terbaik UCL musim ini.

Read more »

PSG Juara Liga Champions 2025-2026, Khvicha Kvaratskhelia Terpilih MVPParis Saint-Germain menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal di final perpanjangan waktu, menandai kejuaraan kedua klub di era turunan. Winger Georgia Khvicha Kvaratskhelia menjadi pemain terbaik turnamen dengan 10 gol dan 7 assist dalam 16 laga, menempati posisi kedua setelah Ousmane Dembele pada musim lalu.

Read more »