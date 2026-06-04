Kurs Rp18.000, Sindiran Dokter Tirta, dan Deretan Kontroversi Publik Menghiasi Media Sosial Indonesia

Rupiah menembus Rp18.000 per dolar memicu komentar satir Dokter Tirta, sementara serangkaian kasus hukum, perseteruan selebriti, dan persaingan konsol game memperkaya perbincangan publik pada awal Juni 2026.

Amerika Serikat kembali menjadi sorotan utama di media sosial Indonesia pada Kamis, 4 Juni 2026 setelah kurs rupiah menembus angka Rp18.000 per dolar AS. Lonjakan nilai tukar tersebut memicu beragam reaksi, mulai dari warganet hingga figur publik yang menanggapi dengan cara masing‑masing.

Salah satu yang paling menonjol adalah Dokter Tirta, seorang influencer yang dikenal dengan gaya humor satir dan kritik tajam terhadap isu‑isu sosial. Pada hari itu, Dokter Tirta menuliskan sebuah komentar yang langsung menjadi viral: "Tenang, walau 1 dollar sekarang udah 18.000. Itu artinya rupiah lagi dilemahin, biar ekspor josss, toh beli tempe goreng masih pake rupiah. Ga pake dolar.

" Tulisan tersebut tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang bagaimana masyarakat menilai dampak pelemahan mata uang terhadap kehidupan sehari‑hari. Banyak netizen menafsirkan candaan itu sebagai sindiran tajam terhadap pihak‑pihak yang cenderung mengabaikan konsekuensi ekonomi riil, seperti inflasi harga pangan dan beban biaya produksi yang meningkat. Tidak lama setelah itu, Dokter Tirta kembali mengunggah komentar lain yang menyinggung serangkaian indikator ekonomi yang sering dipakai sebagai bukti stabilitas. Ia menulis, "Amanlah.

Itu buktinya ibox, resto mewah, event‑event fashion tetep rame. Ini ulah mata‑mata asing yg buat gaduh. Jaya jaya jaya.

" Ungkapan ini memicu perbincangan lebih luas karena menyentuh narasi‑narasi populer yang kerap dipakai pejabat dan media untuk menenangkan publik. Sebagian pengguna media sosial menilai komentar tersebut mencerminkan keresahan masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh gelombang inflasi dan penurunan daya beli. Salah satu balasan yang paling banyak disebarkan adalah, "Ndasku mumet! Jadi tawon aja deh.

Enak, sengat sana sengat sini. Gak mikir pekerjaan atau gaji," yang menggambarkan kelelahan dan kebingungan yang dirasakan banyak orang dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain perbincangan nilai tukar, rentetan kasus lain turut mewarnai feed media sosial pada minggu itu. Kasus Hanania Travel yang melibatkan dugaan penyalahgunaan dana jemaah umrah untuk membayar influencer, serta kontroversi seputar aktris Bunga Zainal yang mengkritik naiknya dolar, menambah intensitas diskusi publik.

Perseteruan hukum antara Ruben Onsu, Sarwendah, dan putra angkat mereka Bertrand Peto juga kembali mencuat, sementara rumor hubungan Angelina Sondakh dan anak sambungnya, Aaliyah Massaid, menyebar viral. Di sektor hiburan, persaingan konsol game antara PlayStation, Xbox, dan Nintendo semakin menggila, menampilkan kompetisi dalam penyediaan game eksklusif dan layanan digital. Di sisi lain, video komedian senior Mpok Atiek yang memicu kekhawatiran publik, serta penangkapan seorang wanita yang mandi di Masjid Mojokerto dan dijatuhi hukuman, menambah mozaik isu‑isu sosial yang ramai dibicarakan.

Semua peristiwa ini menggambarkan betapa dinamisnya lanskap berita Indonesia, di mana ekonomi, hukum, hiburan, dan budaya saling berinteraksi dalam ruang digital yang semakin padat





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kurs Rupiah Dokter Tirta Kontroversi Hukum Industri Game Media Sosial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dolar AS Nyaris Tembus Rp18.000, BI Kini Angkat Bicara!Bank Indonesia (BI) buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada hari ini Rabu (3/6/2026).

Read more »

Rupiah Nyaris Jebol Rp18.000 per Dolar AS, BI Mulai Kewalahan: Kami Tidak Bisa Sendirian!BI sendiri mengaku tidak bisa sendiri untuk kembali menguatkan mata uang Garuda itu.

Read more »

Rupiah Nyaris Jebol Rp18.000 per Dolar AS, BI Mulai Kewalahan: Kami Tidak Bisa Sendirian!BI sendiri mengaku tidak bisa sendiri untuk kembali menguatkan mata uang Garuda itu.

Read more »

Rupiah Anjlok Tembus Rp18 Ribu per Dolar, Dokter Tirta Bereaksi Sarkas: Jaya Jaya Jaya!Komentar Dokter Tirta langsung memicu gelombang reaksi netizen.

Read more »