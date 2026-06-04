Kurir narkoba ditangkap, sabu jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, berat 510,3 gram

PERSONEL Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat menangkap seorang kurir narkoba dengan jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, berat 510,3 gram. Pria berinisial IO, 33 tahun, ditangkap di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tersangka mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba dan dijanjikan sejumlah uang oleh pelaku yang kini masih diburu polisi.

PERSONEL Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat menangkap seorang kurir narkoba dengan jenis-jenis narkotika , psikotropika, dan zat adiktif lainnya , berat 510,3 gram. Pria berinisial IO, 33 tahun, ditangkap di kawasan Pasar Rebo , Jakarta Timur .

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Reynold Hutagalung mengatakan penangkapan dilakukan pada Rabu dinihari, 3 Juni 2026. Sabu itu disimpan di kaleng biskuit berisi lima plastik klip besar. Tersangka IO mengaku hanya bertugas mengambil dan mengantarkan paket sabu atas perintah seseorang berinisial NB. Tersangka menerima paket yang dikirim melalui ojek online.

Setelah barang diterima, tersangka diarahkan untuk menyerahkan paket tersebut kepada seseorang berinisial FN. Namun, sebelum sempat diserahkan, tersangka tertangkap oleh polisi. Menurut Reynold, IO mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba dan dijanjikan sejumlah uang oleh pelaku yang kini masih diburu polisi. Polisi turut menyita satu unitPolres Metro Jakarta Pusat masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran sabu tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana





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