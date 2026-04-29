Kurban di Lingkungan atau Dikirim Jauh? Buya Yahya Ungkap Prioritas Utama

Buya Yahya menjelaskan bahwa lokasi pelaksanaan ibadah kurban sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Prioritaskan daerah yang kekurangan pangan, namun jika kondisi memungkinkan, kurban di lingkungan sendiri lebih dianjurkan untuk mempererat tali silaturahmi.

Pertanyaan mengenai lokasi pelaksanaan ibadah kurban, apakah lebih baik dilakukan di lingkungan sekitar atau dikirim ke daerah yang lebih membutuhkan, seringkali menjadi perdebatan. Menurut ulama terkemuka, Buya Yahya , keputusan ini sebaiknya didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di suatu wilayah.

Jika terdapat daerah yang menghadapi kesulitan pangan atau kekurangan, mengirimkan hewan kurban ke sana menjadi prioritas utama. Buya Yahya menekankan pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat yang membutuhkan, dan mengutamakan bantuan bagi mereka yang kurang mampu. Beliau menjelaskan bahwa jika ada tempat yang sangat membutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, maka hal tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi kurban. Namun, jika kondisi di sekitar kita tidak terlalu mendesak, maka lebih dianjurkan untuk melaksanakan kurban di lingkungan sendiri.

Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat berbagi, dan menciptakan kebersamaan di antara warga sekitar. Kurban dapat dilakukan di rumah, masjid, atau melalui lembaga-lembaga keagamaan lainnya, asalkan prosesnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Penting untuk memastikan bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai hukum dan tata cara yang berlaku, sehingga daging kurban dapat didistribusikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama.

Selain membahas lokasi kurban, Buya Yahya juga menyoroti pentingnya menyemarakkan ibadah kurban di lingkungan tempat tinggal. Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan kurban di lingkungan sekitar dapat mempererat hubungan sosial antarwarga dan menciptakan suasana hari raya yang lebih meriah dan bermakna. Kegiatan kurban yang dilakukan di kampung atau lingkungan sendiri dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan kebersamaan dan kegembiraan dalam merayakan hari raya Idul Adha.

