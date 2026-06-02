Kunjungan Wisman ke Jawa Timur Naik 26,37 Persen, Sementara Wisnus Turun dan TPK Hotel Membaik pada April 2026

BPS Jawa Timur melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan asing melalui Bandara Juanda sebesar 26,37 persen pada April 2026, didominasi China, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan domestik justru turun hampir 24 persen, sementara tingkat hunian hotel bintang meningkat menjadi 46,80 persen, dipengaruhi lokasi strategis dan event besar.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Timur melaporkan peningkatan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke provinsi tersebut pada bulan April 2026. Berdasarkan data resmi, sebanyak 31.339 orang asing tiba melalui Bandara Internasional Juanda, menunjukkan pertumbuhan 26,37 persen dibandingkan April 2025 yang hanya mencatat 24.800 kunjungan.

Peningkatan ini juga lebih baik dibandingkan bulan Maret 2026 yang hanya mencatat 21.068 kedatangan. Dalam konferensi pers yang digelar di Surabaya, Plt Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menegaskan bahwa China menjadi pasar utama dengan 11.427 kunjungan, menyumbang 36,46 persen dari total wisman. Diikuti oleh Malaysia dengan 6.363 kunjungan dan Singapura dengan 2.052 kunjungan, ketiga negara tersebut bersama-sama menandai tren positif bagi sektor pariwisata internasional Jawa Timur. Sementara itu, data perjalanan wisatawan domestik (wisnus) menunjukkan gambaran yang berbeda.

Pada April 2026, tercatat sebanyak 14,73 juta perjalanan wisata dalam negeri yang berasal dari Jawa Timur, menurun 23,93 persen dibandingkan dengan Maret 2026. Kota Surabaya tetap menjadi sumber utama, menghasilkan 2,27 juta perjalanan atau 15,42 persen dari total wisnus provinsi. Namun, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur mencatat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan paling tajam sebesar 53,35 persen. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi industri pariwisata domestik, terutama terkait faktor musiman dan perubahan pola perjalanan masyarakat.

Di sektor akomodasi, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jawa Timur pada April 2026 mengalami perbaikan menjadi 46,80 persen, naik 3,38 poin dibandingkan Maret 2026 yang hanya 43,42 persen. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan TPK di semua kelas hotel, khususnya kelas tiga yang naik 6,21 poin. Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Tulungagung menempati posisi teratas dengan TPK masing-masing 73,88 persen, 70,36 persen, dan 58,85 persen.

Sebaliknya, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Pasuruan mencatat TPK terendah, hanya 9,10 persen, 16,10 persen, dan 23,18 persen. Herum menjelaskan bahwa faktor lokasi strategis dekat pusat bisnis, destinasi wisata, serta fasilitas transportasi seperti bandara dan stasiun menjadi penentu utama tingginya tingkat hunian. Selain itu, event berskala besar seperti konferensi, festival, serta musim liburan dan promosi digital yang efektif turut mendongkrak permintaan kamar hotel di wilayah tersebut





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