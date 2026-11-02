Kunjungan Wisman Capai 12,01 Juta pada 2026, Tertinggi Sejak 2020

Kementerian Pariwisata dan BPS mencatat kunjungan wisatawan asing mencapai 12,01 juta dari Januari hingga September 2026. Angka ini melampaui periode serupa di 2025 dan menjadi rekor tertinggi sejak 2020. Wisatawan Australia mendominasi dengan 17,43% pangsa pasar.

Statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik ( BPS) melalui juru bicaranya Ateng Hartono mengungkapkan bahwa total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia telah menyentuh angka 12,01 juta kunjungan. Pencapaian monumental ini mencakup periode Januari hingga September 2026 dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Angka tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah dicatat sejak tahun 2020 dan sangat mendekati rekor historis pada periode Januari hingga September 2019 yang mencapai 12,10 juta kunjungan.

Proses Pertumbuhan Kunjungan Turis Asing

Ateng Hartono menyampaikan data perkembangan tersebut dalam sebuah konferensi pers resmi yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin, 2 November 2026. Ia menegaskan bahwa tren pemulihan sektor pariwisata terus berlanjut dengan signifikan dan menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika global. Secara bulanan, pada bulan September 2026 tercatat sebanyak 1,43 juta turis asing hadir di Indonesia. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 10,79% jika dibandingkan dengan Agustus 2026, pertumbuhan positif sebesar 2,31% tetap tercapai ketika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya.

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Dominasi Australia dan Malaysia dalam Pasar

Berdasarkan analisis kewarganegaraan asal wisatawan, Australia mendominasi posisi puncak dengan menyumbang porsi sebesar 17,43% dari total kunjungan di bulan September 2026. Posisi kedua ditempati oleh Malaysia dengan kontribusi 16,76%, sementara Tiongkok berada di urutan ketiga dengan angka 10,76%. Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali tercatat sebagai pintu masuk utama bagi wisman, dengan dominasi yang sangat jelas terhadap pelancong yang berasal dari Australia. Pola migrasi wisatawan ini menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi dari negara-negara tetangga dan pasar tradisional utama Indonesia.

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Dampak Ekonomi dan Pola Pengeluaran Wisatawan

Dari sisi kontribusi ekonomi, rata-rata pengeluaran per kunjungan turis asing mencapai US$ 1.374,48 pada kuartal III 2026. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan asing adalah 11,01 malam. Alokasi pengeluaran terbesar dialokasikan untuk akomodasi dengan nilai US$ 497,12, diikuti oleh makanan dan minuman sebesar US$ 271,33, serta belanja dan cenderamata sebesar US$ 148,93. Mayoritas atau sekitar 79% turis asing datang dengan tujuan utama berlibur, dan 60,95% di antaranya memilih hotel berbintang sebagai akomodasi utama mereka selama berada di Indonesia.

Analisis Tingkat Penghunian Hotel di Indonesia

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2026 tercatat sebesar 51,78%. Secara bulanan, angka ini turun 0,74 poin persentase dibandingkan Agustus, namun meningkat 1,62 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara wilayah, Bali membukukan TPK tertinggi sebesar 66,42%, diikuti DKI Jakarta sebesar 58,18% dan Papua Selatan sebesar 56,97%. Ateng menjelaskan bahwa penurunan bulanan sejalan dengan berakhirnya puncak liburan sekolah dan libur HUT RI pada Agustus 2026. Faktor eksternal seperti kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta erupsi gunung berapi turut memengaruhi dinamika tersebut.