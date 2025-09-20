Kunjungan Wisatawan Mancanegara Naik 10% Hingga Juli 2025, Kemenpar Dorong SDM Unggul

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaporkan peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara hingga Juli 2025. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang unggul untuk mendorong transformasi sektor ini.

Makassar (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaporkan peningkatan signifikan dalam sektor pariwisata Indonesia hingga Juli 2025. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan kabar gembira ini pada acara Wisuda Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, Sabtu. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 8,5 juta, meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

'Pada 2024, Indonesia menyambut 13,9 juta wisatawan mancanegara, naik 19 persen dari tahun sebelumnya. Sementara hingga Juli 2025, sudah tercatat 8,5 juta wisatawan, tumbuh 10 persen dari periode yang sama tahun lalu,' ujar Menteri Pariwisata. Widiyanti menekankan bahwa pencapaian ini mencerminkan kebangkitan luar biasa sektor pariwisata Indonesia. Selain itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 1 miliar perjalanan wisnus. Hingga Juli 2025, peningkatan mencapai 19,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan minat masyarakat Indonesia untuk berwisata semakin tinggi, yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Widiyanti juga menekankan pentingnya transformasi pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata masa depan, menurutnya, tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman yang ditawarkan, pelestarian lingkungan dan budaya, serta dampak positif bagi masyarakat. Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi ini. Lulusan Poltekpar diharapkan memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, serta kemampuan kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan integritas yang tinggi. Menteri Pariwisata menyampaikan keyakinannya terhadap peran penting lulusan Poltekpar dalam memajukan pariwisata Indonesia. 'Adik-adik adalah generasi baru yang akan menjawab kebutuhan ini. Menjadi motor penggerak transformasi dan memastikan pariwisata Indonesia mampu bersaing sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,' kata Menteri Pariwisata. Perwakilan Wisudawan Program Diploma 3 Perjalanan Wisata, Ridho Raditya Putra, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterima selama pendidikan. Ridho, seorang teman tuli yang lulus dari Poltekpar Makassar, juga memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk terus optimis dalam meraih cita-cita. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan pengertian dalam mengatasi hambatan. Ridho juga mengingatkan bahwa bahasa, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bukti bahwa kebaikan dapat diterima oleh semua orang, termasuk teman tuli dan netra. Ridho memberikan contoh konkrit pengalaman pribadinya menjadi pemandu wisata bahasa isyarat. Acara wisuda tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham; Direktur Poltekpar Makassar, Herry Rachmat Widjaja; Direktur Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja; Direktur Poltekpar Lombok, Ali Muhtasom; dan para Direktur Poltekpar Makassar dari masa ke masa. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut hadir, serta Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, dan perwakilan dari berbagai asosiasi usaha dan profesi pariwisata di Sulawesi Selatan dan Makassar. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan di bidang tersebut





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Pariwisata Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara Poltekpar Makassar SDM Pariwisata

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal 3 Wakil Indonesia di Perempat Final China Masters 2025, Tayang di TV Mana?Turnamen bulu tangkis China Masters 2025 memasuki babak perempat final pada Jumat 19 September 2025.

Baca lebih lajut »

Sukses Revans Lawan Wakil Malaysia, Fajar/Fikri Tembus Semifinal China Masters 2025Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, memastikan langkah mereka ke babak semifinal China Masters 2025

Baca lebih lajut »

Puncak Hari Santri 2025 di TMII Akan Dihadiri Presiden Prabowo SubiantoPresiden Prabowo dijadwalkan hadir dalam acara puncak rangkaian Hari Santri 2025 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akhir Oktober.

Baca lebih lajut »

Jakarta Illustration and Creative Arts Fair 2025 Dibuka 18 September 2025, Libatkan 100 Seniman LebihPergelaran Jakarta Illustration and Creative Arts Fair 2025 hadir di Senayan City Jakarta, tampilkan 100 seniman dari 25 negara dengan tema New Heights.

Baca lebih lajut »

Pendaftaran KJMU Tahap 2 Tahun 2025 Masih Buka, Dapat Rp 9 JutaPendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2025 masih dibuka hingga 22 September 2025.

Baca lebih lajut »

Pemerintah Patok Kebutuhan Investasi RI 2025 Capai Rp 7.593 T, Begini RinciannyaPemerintah Prabowo menetapkan target investasi Rp 7.593 triliun untuk 2025, sejalan dengan RKP 2025.

Baca lebih lajut »