Kunjungan Wapres Gibran ke Papua: Percepatan Pembangunan dan Penguatan Layanan Publik

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Papua, fokus pada percepatan pembangunan di DOB, memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan baik, meninjau layanan kesehatan, dan memperkuat keamanan. Pemerintah berkomitmen untuk operasional penuh DOB pada 2028 dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka , baru-baru ini melakukan kunjungan kerja yang signifikan ke wilayah Tanah Papua . Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah upaya konkret untuk memastikan percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang baru saja ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Lebih dari itu, kunjungan ini merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat Papua, dengan fokus utama pada penguatan layanan publik. Agenda kunjungan Wapres Gibran dirancang secara matang, mencakup berbagai aspek penting yang krusial bagi kemajuan Papua. Salah satu destinasi utama dalam kunjungan ini adalah Kabupaten Yahukimo, sebuah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam rangka pemerataan pembangunan. Di Yahukimo, Wapres Gibran secara langsung meninjau Sekolah Kristen Yahukimo.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah, dapat berjalan dengan efektif dan menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan. Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Papua, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, Wapres Gibran juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Wapres Gibran ingin memastikan bahwa masyarakat Papua memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ia juga berinteraksi dengan para tenaga medis dan pasien, mendengarkan langsung keluhan dan harapan mereka. Sebagai bagian dari peninjauan fasilitas pendukung di wilayah tersebut, Wapres Gibran juga menyambangi Koramil 1715/06 Dekai. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di Papua, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kehadiran TNI di wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat menghambat pembangunan. Sejalan dengan kunjungan Wapres Gibran, Ribka Haluk, pejabat pemerintah yang mendampingi dalam kunjungan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB. Ribka Haluk menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Papua telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Pemerintah pusat, bersama dengan DPR RI dan kementerian terkait, telah menetapkan target yang ambisius untuk memastikan bahwa seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada tahun 2028. Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan otonomi khusus yang lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, seperti bandara dan pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Papua, sehingga memudahkan transportasi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Ribka Haluk berharap bahwa pada tahun depan fasilitas-fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pelabuhan menjadi perhatian strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik dan mendorong pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Papua. Selain fokus pada pembangunan dan layanan publik, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi keamanan di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memastikan bahwa kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif.

Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua. Djamari Chaniago menjelaskan bahwa kunjungan Wapres Gibran merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya agenda yang harus segera ditangani di Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa Wapres Gibran telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah memastikan bahwa temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Beberapa kekurangan yang dicatat oleh Wapres Gibran, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Setelah kembali dari Papua, akan segera diadakan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Rangkaian kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

Upaya tersebut menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan. Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Pelaksana Tugas (Plt. ) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. Kunjungan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, dan damai





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papua Gibran Rakabuming Raka Daerah Otonomi Baru Pembangunan Layanan Publik

United States Latest News, United States Headlines

