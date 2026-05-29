Kunjungan Prabowo ke Prancis, Gelombang Panas di Eropa, dan Perayaan Waisak di Jakarta

Rangkuman berita terkini: Pertemuan Prabowo-Macron, ritual haji, gelombang panas di Paris, instalasi lampu Waisak, penampilan Naomi Osaka, dan peragaan busana robot di Seoul.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Elysee, Paris, pada Kamis 28 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan budaya.

Kedua pemimpin kemudian mengadakan konferensi pers bersama, menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan antara Prancis dan Indonesia. Sementara itu, umat Muslim dari berbagai negara melaksanakan ritual lempar jumrah sebagai bagian dari ibadah haji di Mina, Arab Saudi. Ritual ini merupakan lontar jumrah kedua pada hari Tasyrik, di mana jemaah melempar batu kerikil ke tiga tiang sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Di Eropa, gelombang panas ekstrem melanda pada akhir musim semi 2026.

Di Paris, suhu mencapai 33 derajat Celsius, memaksa otoritas Menara Eiffel menerapkan langkah mitigasi darurat untuk melindungi wisatawan. Gelombang panas ini disebabkan oleh massa udara panas dari Afrika Utara yang terjebak oleh sistem tekanan tinggi, diperparah oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang instalasi ornamen lampu hias di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE.

Acara bertajuk Illumination of Jakarta: Glow of Peace ini berlangsung hingga 1 Juni 2026, menampilkan instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, dan doa bersama. Masyarakat dapat menikmati acara secara gratis, sebagai ruang refleksi dan penguatan harmoni di tengah keberagaman. Di dunia olahraga dan fashion, petenis Jepang Naomi Osaka kembali menjadi sorotan di Prancis Terbuka 2026.

Mengenakan korset hitam berhias manik-manik dan rok maxi megar yang kemudian dilepas untuk memperlihatkan gaun berkilau, busana rancangan Kevin Germanier dan Nike ini terinspirasi dari Menara Eiffel di malam hari. Penampilannya berhasil mencuri perhatian pecinta tenis dunia. Sementara itu, di Seoul, Korea Selatan, digelar peragaan busana robotika pertama di dunia bertajuk MACH33: Physical AI Fashion Show. Diselenggarakan oleh Galaxy Corporation, acara ini memadukan kecanggihan teknologi robotika dengan seni fashion, menampilkan robot-robot yang berjalan di atas catwalk.

Inovasi ini menandai langkah maju dalam integrasi kecerdasan buatan dan industri kreatif. Seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan dinamika global yang menarik, mulai dari diplomasi, tradisi keagamaan, perubahan iklim, perayaan budaya, hingga inovasi teknologi dan fashion. Masyarakat dunia diingatkan akan pentingnya menjaga hubungan internasional, menghormati tradisi, mengatasi perubahan iklim, merayakan keberagaman, dan mendorong kreativitas. Semoga peristiwa-peristiwa ini membawa dampak positif bagi perdamaian dan kemajuan bersama





