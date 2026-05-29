Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto ke Prancis: Penguatan Hubungan Bilateral

Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee, menandai upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis setelah Forum Ekonomi Dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjelang jamuan makan malam kenegaraan sebagai bagian dari kunjungan Presiden Indonesia di Istana Kepresidenan Elysee di Paris, Kamis (28/05/2026).

Kunjungan kenegaraan itu menjadi bagian dari agenda hubungan bilateral Indonesia dan Prancis yang mencakup kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan isu global. Dalam pernyataan bersama, Presiden Macron menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra strategis bagi Prancis. Pada sektor pertahanan dan keamanan, Macron menyinggung kerja sama kedua negara yang ditandai dengan kedatangan pesawat tempur Dassault Rafale pertama di Indonesia.

Ibu Negara Prancis Brigitte Macron menyambut Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjelang jamuan makan malam kenegaraan sebagai bagian dari kunjungan Presiden Indonesia di Istana Kepresidenan Elysee di Paris, Kamis (28/05/2026).

Presiden Prabowo Subianto memulai Kunjungan Prabowo ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana ElyseeKedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis beserta sang istri, Brigitte Macron, dalam sebuah upacara kenegaraan yang hangat. Momen penting ini menandai dimulainya Kunjungan Prabowo ke Prancis yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.

Prabowo: Saya Instruksikan Sekolah di RI Harus Belajar Bahasa PrancisPresiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan bilateral RI-Prancis sangat baik, dengan potensi peningkatan di bidang pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto Mendatang di Paris, Hadapi Pertemuan Empat Mata dengan Presiden MacronSetelah menyelesaikan pertemuan intensif selama lima jam dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dengan menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Perancis.

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Santap Malam Kenegaraan PrancisPresiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Salle des Fêtes, Istana Élysée, Paris, Kamis (28/05/2026). Jamuan kenegaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis.

