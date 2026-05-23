Kunjungan Kehormatan Air Commander Australia di Lanud Halim Perdanakusuma

Kaskoopsudnas Purwoko Marsda TNI Aji Prabowo menerima kunjungan kehormatan Air Commander Australia Harvey Reynolds dalam agenda Air Staff Talks 2026 di VIP Room Pandawa Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (21/5/2026). Kunjungan delegasi Royal Australian Air Force tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama dan hubungan persahabatan angkatan udara kedua negara. Pertemuan yang dikemas dalam agenda Air Staff Talks (AST) 2026 itu menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan pertahanan antaradan RAAF yang selama ini telah terjalin erat. Selain memperkuat komunikasi strategis, forum tersebut juga menjadi sarana membahas berbagai peluang kerja sama di bidang operasi udara, pendidikan, latihan bersama, hingga peningkatan profesionalisme personel kedua angkatan udara.

