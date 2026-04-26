Kunjungan Diplomatik Iran ke Pakistan dan Oman: Strategi Menghadapi Tekanan AS

Analisis mendalam mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Islamabad dan Muscat sebagai strategi diplomatik untuk mengatasi blokade laut dan tekanan militer AS. Artikel ini juga membahas dinamika internal Iran, peran Pakistan dan Oman, serta implikasi geopolitik lebih luas.

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, pengamat sosial dan kebijakan publik, serta mantan wartawan dan praktisi industri pertambangan, memberikan analisis mendalam mengenai dinamika geopolitik Timur Tengah, khususnya terkait kunjungan mendadak Menteri Luar Negeri Iran , Seyed Abbas Araghchi, ke Islamabad dan Muscat pada 24 hingga 26 April 2026.

Kunjungan ini bukan sekadar perjalanan protokoler, melainkan strategi diplomatik Iran untuk mencari celah oksigen di tengah blokade laut yang semakin menutup ekspor minyak Teheran. Ancaman militer Amerika Serikat, yang ditandai dengan kehadiran tiga gugus tempur kapal induk di wilayah CENTCOM secara bersamaan, telah menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Manuver diplomatik Araghchi mencerminkan kegentingan posisi Iran yang harus menavigasi tekanan luar serta friksi internal antara faksi pragmatis di bawah Presiden Masoud Pezeshkian dan faksi garis keras Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Islamabad dipilih sebagai perhentian pertama karena posisinya sebagai 'honest facilitator' dengan pengaruh militer signifikan di kawasan dan hubungan unik dengan Washington. Sementara itu, Muscat tetap menjadi 'kanal belakang' tradisional untuk perumusan teknis yang tidak mungkin dibahas di panggung terbuka.

Pembatalan kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah menandakan bahwa Washington tidak terburu-buru untuk berdamai, melainkan menunggu hingga tekanan ekonomi dari blokade laut membuat Teheran bertekuk lutut tanpa syarat. Kunjungan delegasi Iran ke Islamabad berlangsung di bawah protokol keamanan tingkat tinggi, melumpuhkan aktivitas ibu kota Pakistan selama 20 jam.

Pertemuan intensif selama 20 jam pada Sabtu, 25 April, antara Araghchi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Militer Pakistan, Field Marshall Asim Munir, menghasilkan daftar tuntutan resmi, termasuk pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai prasyarat utama untuk memulai kembali dialog nuklir. Sikap Iran yang menolak berbicara langsung dengan perwakilan Amerika Serikat di Islamabad juga menegaskan dialektika kedaulatan yang sedang dipertaruhkan.

