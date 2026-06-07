Kulturanesia Gelar Nobar 'Ghost in the Cell' Rayakan Bulan Bung Karno, Dukungan dari Pemerintah dan OscARA

Kulturanesia, komunitas BKN PDIP, menggelar nonton bareng film GHOST IN THE CELL sutradara Joko Anwar untuk merayakan Bulan Bung Karno. Acara tersebut dihadiri Once Mekel, Rano Karno, Krisdayanti, dan Aming. Film ini telah ditonton hampir 4 juta penonton dan distribusi di 148 negara. Peringatan kelahiran Bung Karno dimanfaatkan untuk mengingatkan semangat ide-ide perjuangannya.

Kulturanesia , komunitas yang dibentuk oleh Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggelar pemutaran film GHOST IN THE CELL karya sutradara Joko Anwar di Metropole XXI, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Juni 2026.

Acara nobar ini bagian dari perayaan Bulan Bung Karno yang juga dijadikan momen untuk mengapresiasi dan mendukung perfilman serta kebudayaan Indonesia. Kepala BKN PDIP, Once Mekel, menekaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi karya anak bangsa sekaligus upaya menjaga api semangat ide-ide Bung Karno. Ia menegaskan bahwa budaya harus mengakar kuat dari kehidupan masyarakat, mampu menjadi pemersatu bangsa, menginspirasi, serta mengangkat harkat dan martabat negara di kancah internasional.

Menurut Once, peringatan kelahiran Bung Karno pada 6 Juni tidak hanya sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga mengingatkan generasi saat ini untuk terus mempertahankan gagasan-gagasan perjuangannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dan menyampaikan apresiasi terhadap film GHOST IN THE CELL yang dibintangi Aming. Rano menyampaikan bahwa film ini telah ditonton hampir 4 juta penonton sejak tayang pada 16 April, serta telah terjual hak distribusinya di 148 negara.

Prestasi tersebut dianggap luar biasa dan membuat Indonesia menjadi anomali dalam industri perfilman global. Rano juga menghubungkan visi Bung Karno terhadap seni dan film, yang tidak sekadar hiburan, melainkan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kebudayaan, seperti contoh tonil yang dibuat Bung Karno saat di Ende. Ia menilai ada korelasi kuat antara kesenian, terutama film, dengan penguatan identitas budaya bangsa. Krisdayanti, pelaku seni sekaligus politikus PDIP, turut mengucapkan selamat pada tim film yang berhasil menembus pasar 148 negara.

Ia mendukung inisiatif BKN PDIP melalui Kulturanesia untuk menggal622 semangat Trisakti Bung Karno, khususnya dimensi kebudayaan yang berkarakter. Di sisi lain, Aming, pemeran film GHOST IN THE CELL, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diterima. Ia menegaskan bahwa kesuksesan film ini membuktikan bahwa film lokal semakin diakui secara internasional. Menurut Aming, pencapaian tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk kemitraan dengan BKN PDIP. ঘ





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bulan Bung Karno Kulturanesia Ghost In The Cell Joko Anwar Badan Kebudayaan Nasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia Mengalahkan Oman 3-0 di Stadion Gelora Bung KarnoTimnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah kemenangan pertama Indonesia atas Oman setelah 38 tahun.

Read more »

Ramainya Event di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Akhir Pekan IniKawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat ramai event di akhir pekan ini, Sabtu, 6 Juni 2026 sampai Minggu, 7 Juni 2026. Pengamanan dilakukan bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang. Para personel ditempatkan di lokasi acara, akses masuk-keluar, area parkir, hingga jalur lalu lintas sekitar GBK. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan pengamanan untuk sejumlah konser di kawasan GBK hari ini. Guna mengantisipasi potensi lonjakan volume kendaraan yang menuju ke kawasan Senayan, jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

Read more »

125 Tahun Bung Karno: Pemikiran Bung Karno Tetap Jadi Kompas Perjuangan BangsaPeringatan 125 tahun kelahiran Proklamator RI Soekarno dinilai menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali ide, cita-cita, dan gagasan besar sang

Read more »

Hasto dan Ganjar Maknai Bulan Bung Karno Lewat Nobar Ghost in the CellSekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menghadiri nobar film Ghost in the Cell dalam rangka Bulan Bung Karno. Film horor thriller karya Joko Anwar ini dinilai sarat kritik sosial terhadap kapitalisme, imperialisme, dan korupsi. Hasto mengapresiasi keberanian Joko Anwar menyisipkan simbol kritis, sementara Ganjar menyebut film ini memiliki sindiran yang nyelekit. Acara ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dan kader PDIP.

Read more »