Kuliner Legendaris Bandung: 8 Tempat Wajib Dikunjungi

Bandung, kota yang terkenal dengan kuliner legendarisnya. Dari hidangan tradisional hingga sajian bergaya Eropa, kota ini menyimpan jejak sejarah rasa yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap sudut kota seolah memiliki cerita rasa tersendiri, mengundang para penikmat kuliner untuk menjelajahi warisan cita rasa yang otentik.

Banyak tempat makan yang telah berdiri puluhan, bahkan lebih dari satu abad, tetap mempertahankan resep asli dan suasana khas yang menjadi daya tarik utamanya. Keberadaan tempat-tempat ini menjadi bukti nyata bahwa cita rasa yang kuat dan konsisten mampu bertahan di tengah gempuran tren kuliner modern. Bagi Anda yang merindukan sentuhan masa lalu atau ingin merasakan keaslian rasa yang telah teruji zaman, artikel ini akan memaparkan 8 tempat kuliner legendaris Bandung yang wajib dikunjungi, dilansir Liputan6.com dari berbagai sumber, Jumat (22/5/2026).

Sate Hadori adalah salah satu tempat makan legendaris di Bandung yang telah eksis sejak tahun 1950, menawarkan pengalaman kuliner legendaris Bandung yang otentik. Tempat ini dikenal dengan olahan daging kambingnya yang empuk dan minim bau prengus, menjadi daya tarik utama bagi para pencinta sate. Menu unggulan yang banyak dipesan adalah sate kambing, yang menggunakan daging paha belakang kambing betina berusia 1-1,5 tahun. Pemilihan daging ini bertujuan untuk menghasilkan tekstur sate yang empuk dan juicy, menjamin kualitas rasa yang prima.

Selain sate, tersedia juga gulai kambing dengan kuah kental yang kaya rempah dan tongseng kambing yang menggugah selera. Hidangan-hidangan ini melengkapi pengalaman bersantap di Sate Hadori. Sate Hadori berlokasi di Jalan Stasiun Barat Selatan No.11-12, dan buka setiap hari pukul 10.00-24.00, siap memuaskan selera Anda. Lotek Kalipah Apo 42 adalah salah satu destinasi yang patut dikunjungi untuk mencicipi lotek legendaris dengan cita rasa otentik.

Tempat ini telah berdiri sejak tahun 1953, membuktikan konsistensinya dalam menyajikan hidangan otentik yang digemari banyak orang. Konsistensi rasa dan kualitas menjadi kunci utama mengapa Lotek Kalipah Apo 42 tetap eksis hingga kini. Lotek Kalipah Apo 42 beroperasi dari Senin hingga Sabtu pukul 08.30-16.30 WIB. Anda dapat mengunjungi restoran ini di Jl.

Kalipah Apo No.42, Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, untuk pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Bandoengsche Melk Centrale (BMC) memiliki sejarah panjang yang mengakar kuat dalam daftar kuliner legendaris Bandung, didirikan sejak tahun 1928. Awalnya, BMC dikenal sebagai perusahaan susu terbesar di era Belanda, menjadi pemasok utama produk susu berkualitas.

Peran historisnya menjadikan BMC lebih dari sekadar tempat makan. Kini, tempat ini telah bertransformasi menjadi restoran yang menyajikan beragam hidangan lezat. Mulai dari masakan Nusantara, Asia, hingga Western, semuanya tersedia untuk memanjakan lidah pengunjung. BMC tetap mempertahankan nuansa klasik dan nostalgia yang kental, membawa pengunjung kembali ke masa lalu.

Restoran ini berlokasi di Jl. Aceh No.30, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. BMC buka setiap hari dari pukul 09.00 WIB hingga 23.00 WIB, siap menyambut para pencinta kuliner.

Rumah Makan Linggarjati Bandung adalah salah satu gerai bakmi legendaris di Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1950-an. Meskipun tampilannya sederhana, tempat ini menyajikan menu autentik yang digemari banyak orang. Baik warga lokal maupun wisatawan selalu antusias untuk menikmati hidangan di sini. Daya tarik utama Rumah Makan Linggarjati terletak pada cita rasa yang konsisten dan resep turun-temurun.

Menu andalannya meliputi mie baso, mie babat, dan bihun ayam yang selalu laris manis. Selain hidangan utama, tersedia juga minuman segar seperti es shanghai dan es teler yang menjadi pelengkap sempurna. Rumah Makan Linggarjati Bandung dapat ditemukan di Jalan Balonggede No.1, Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Restoran ini buka setiap hari pukul 08.00–19.00, siap melayani penikmat kuliner legendaris Bandung.

Toko Roti Sidodadi merupakan toko roti legendaris yang telah eksis sejak tahun 1954, menjadi bagian penting dari sejarah kuliner legendaris Bandung. Didirikan oleh Hiendrawan Kosasih pada 10 Mei 1954, toko ini awalnya bertujuan menyediakan roti dengan harga terjangkau bagi masyarakat lokal. Toko Roti Sidodadi berlokasi di Jalan Braga No. 20, Bandung, Jawa Barat 40111. Toko ini buka setiap hari pukul 06.00-20.00 WIB, siap memenuhi kebutuhan roti bagi warga Bandung dan para wisatawan.

Sajian kuliner legendaris Bandung yang lainnya adalah Rumah Makan Pariaman, yang telah berdiri sejak tahun 1960-an. Meskipun telah berdiri selama beberapa dekade, Rumah Makan Pariaman tetap mempertahankan resep asli dan suasana khas yang menjadi daya tarik utamanya. Menu andalannya meliputi nasi goreng, mie goreng, dan sate yang selalu laris manis. Selain hidangan utama, tersedia juga minuman segar seperti es shanghai dan es teler yang menjadi pelengkap sempurna.

Rumah Makan Pariaman dapat ditemukan di Jalan Pariaman No. 23, Bandung, Jawa Barat 40111. Restoran ini buka setiap hari pukul 08.00–20.00 WIB, siap melayani penikmat kuliner legendaris Bandung. Dengan demikian, Anda dapat menikmati kuliner legendaris Bandung yang telah teruji zaman dan menjadi bagian penting dari sejarah kuliner kota ini. Jangan lupa untuk mencicipi sajian kuliner legendaris Bandung yang lainnya, seperti Sate Hadori, Lotek Kalipah Apo 42, Bandoengsche Melk Centrale (BMC), Rumah Makan Linggarjati Bandung, dan Toko Roti Sidodadi.

Semoga informasi ini dapat membantu Anda menemukan tempat makan yang tepat untuk menikmati kuliner legendaris Bandung





