Kubu Raya Genjot Optimalisasi Lahan Food Estate di Batu Ampar Targetkan Panen Dua Kali Setahun

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serius menggenjot program Optimalisasi Lahan Food Estate di Kecamatan Batu Ampar dengan target petani bisa panen dua kali setahun untuk mendongkrak produksi pangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan keseriusannya dalam menggenjot program Optimalisasi Lahan Food Estate yang berlokasi di Kecamatan Batu Ampar. Program ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan produksi pangan daerah secara signifikan.

Target utama dari program ini adalah para petani di kawasan tersebut dapat melakukan panen sebanyak dua kali dalam setahun, yang sebelumnya hanya mampu satu kali panen. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi, mengungkapkan bahwa Program Optimalisasi Lahan (Oplah) telah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Fokus utama dari program ini adalah rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pertanian yang krusial, seperti perbaikan saluran irigasi tersier, pembuatan parit, pembersihan lahan, dan penataan kawasan pertanian secara menyeluruh. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan lahan-lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan efisien, sehingga target peningkatan indeks pertanaman menjadi dua kali setahun dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kubu Raya, tahap pertama Program Oplah pada tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar akan mencakup area seluas sekitar 890 hektare. Lahan tersebut tersebar di beberapa desa, antara lain Ambarawa, Nipah Panjang, Sungai Besar, Sungai Jawi, Tasik Malaya, dan Teluk Nibung. Tidak berhenti di situ, pemerintah daerah juga telah mengusulkan tambahan optimalisasi lahan seluas kurang lebih 416 hektare untuk tahap kedua.

Area perluasan ini direncanakan berada di kawasan Batu Ampar dan Tanjung Harapan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan program. Selain itu, pemerintah daerah telah membentuk Brigade Pangan yang terdiri dari kelompok petani setempat. Brigade ini akan menjadi motor penggerak dalam pengelolaan pertanian modern, termasuk pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang direncanakan akan disalurkan oleh pemerintah pusat. Agus Siswandi menyatakan bahwa Brigade Pangan sudah terbentuk dan saat ini menunggu realisasi bantuan alsintan serta bibit unggul dari pemerintah pusat.

Dukungan ini sangat vital untuk menunjang keberhasilan kawasan optimalisasi lahan. Saat ini, beberapa lokasi yang telah menjalani program optimalisasi lahan dan sebelumnya hanya panen satu kali, sudah mulai menerapkan pola dua kali tanam dalam setahun. Hal ini menunjukkan progres positif dari implementasi program tersebut. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan peningkatan produksi gabah yang signifikan seiring dengan bertambahnya luas tanam dan intensitas pertanian.

Harapannya, produktivitas minimal dapat mencapai tiga ton per hektare. Yang terpenting, luas tanam diharapkan terus meningkat sehingga produksi pangan daerah juga ikut naik. Para petani yang tergabung dalam Brigade Pangan bahkan telah memulai penanaman di sejumlah lokasi optimalisasi lahan. Sebagai puncak dari upaya ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berencana menggelar panen raya serempak di Kecamatan Batu Ampar dalam beberapa bulan mendatang.

Desa Teluk Nibung akan menjadi lokasi utama perayaan panen raya tersebut, menandai keberhasilan program Optimalisasi Lahan. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Kubu Raya dapat menjadi salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Barat





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Optimalisasi Lahan Food Estate Kubu Raya Panen Dua Kali Ketahanan Pangan

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