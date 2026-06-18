Kubu Andrie Yunus Kembali Ungkap Keterlibatan Sipil Dalam Penyiraman Air Keras, Desak Polisi Segera Periksa

Kubu Andrie Yunus kembali mengungkap keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras dan mendesak polisi untuk segera memeriksa 16 orang yang diduga terlibat.

Kubu Andrie Yunus kembali mengungkap keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras dan mendesak polisi untuk segera memeriksa 16 orang yang diduga terlibat. Mereka mengatakan bahwa hasil investigasi telah menemukan adanya koordinasi antara empat pelaku yang telah divonis dengan 12 orang lainnya.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) juga mendesak penyidik untuk memeriksa sejumlah pihak yang belum pernah dimintai keterangan dalam proses peradilan militer, termasuk mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Wakabais, hingga pejabat terkait lainnya. Mereka juga meminta agar barang bukti yang sebelumnya diputuskan untuk dimusnahkan dalam perkara militer tetap dapat diakses penyidik Polda Metro Jaya guna kepentingan pengembangan kasus. Sementara itu, Pengacara Publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, menilai bukti yang telah diserahkan sebenarnya sudah cukup untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Menurut dia, tim TAUD telah menyerahkan puluhan hingga ratusan potongan rekaman CCTV yang menunjukkan adanya koordinasi antara empat pelaku yang telah divonis dengan 12 orang lainnya. Selain CCTV, tim TAUD juga meminta penyidik memeriksa kendaraan milik korban yang belum pernah diperiksa dalam proses penyelidikan. Polda Metro Jaya telah mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan sesuai prosedur dan penyidik kepolisian tidak lagi menangani perkara ini.

Keputusan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI. Komisi III DPR RI telah meminta agar Polri segera mengusut tuntas kasus ini, sehingga semua pelaku dapat ditangkap, termasuk aktor intelektual di baliknya. Polda Metro Jaya juga berkomitmen penuh dalam pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, bahkan Presiden Prabowo Subianto turut memberikan atensi khusus.

Aktivis 98 juga mengkecam keras tindakan aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai tindakan pengecut yang mencederai demokrasi dan HAM. Presiden telah perintahkan pengusutan tuntas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas. Kompolnas mendesak Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus Andrie Yunus, teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, demi keadilan dan demokrasi.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. TAUD juga mengkritik pernyataan hakim yang menilai Andrie Yunus sebagai yang rendahkan wibawa pengadilan. Mereka mengatakan bahwa korban masih menjalani perawatan medis bahkan sejak perkara ini disidangkan





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Andrie Yunus Penyiraman Air Keras Polisi Peradilan Demokrasi HAM

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