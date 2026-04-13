Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank Ajukan Eksepsi, Pertanyakan Kejelasan Dakwaan

Kuasa hukum dari tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank berinisial MIP, mengajukan eksepsi. Mereka mempertanyakan kejelasan dakwaan, khususnya terkait keterlibatan salah satu terdakwa, Serka FY, dalam kasus tersebut. Kuasa hukum berpendapat bahwa dakwaan tidak memenuhi persyaratan hukum karena dianggap tidak rinci, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Kuasa hukum dari tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang bank berinisial MIP, mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar menerima eksepsi atau nota keberatan yang mereka ajukan. Keberatan utama yang diajukan kuasa hukum berfokus pada ketidakjelasan dakwaan, terutama terkait dengan Serka FY, salah satu terdakwa dalam kasus ini.

Menurut kuasa hukum, uraian peristiwa pidana dalam dakwaan dianggap tidak rinci dan gagal mengaitkan perbuatan Serka FY dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan pasal terhadap Serka FY, yang berpotensi menyebabkan kesalahan subjek hukum atau error in persona. Sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi ini digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, pada hari Senin, 13 April 2026. Terdakwa dalam kasus ini adalah Serka MN sebagai Terdakwa 1, Kopda FH sebagai Terdakwa 2, dan Serka FY sebagai Terdakwa 3. Mereka didakwa terlibat dalam serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap MIP. Nugroho menegaskan bahwa Serka FY tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Tim kuasa hukum juga menguraikan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer II-07 Jakarta dengan nomor Sdak/49/K/III/2026 yang tertanggal 6 April 2026. Kuasa hukum berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum karena dianggap tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat dakwaan, menurut mereka, tidak ada uraian fakta yang spesifik mengenai peran dan perbuatan Serka FY. Bahkan, tidak ada satu pun bagian dakwaan yang secara langsung mengaitkan Serka FY dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan bersama-sama, penganiayaan yang menyebabkan kematian, atau perampasan kemerdekaan. Lebih lanjut, kuasa hukum menyoroti ketidakjelasan mengenai waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan oleh masing-masing terdakwa dalam dakwaan. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar penyusunan surat dakwaan yang seharusnya memuat uraian fakta secara rinci agar terdakwa dapat memahami tuduhan yang ditujukan kepadanya. Akibatnya, Serka FY disebut tidak memahami isi dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, yang dianggap sebagai bukti bahwa dakwaan disusun secara kabur atau obscure libel. Kuasa hukum mengutip pendapat ahli hukum pidana, M Yahya Harahap, yang menekankan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan dan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Mereka juga mengutip pandangan A Soetomo, yang menegaskan bahwa surat dakwaan harus disusun dengan ketelitian, kejelasan, dan kelengkapan. Kuasa hukum berpendapat bahwa surat dakwaan dalam kasus ini tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan proses penetapan Serka FY sebagai tersangka, yang mereka nilai tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Kuasa hukum mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menekankan pentingnya minimal dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka. Nugroho menegaskan bahwa tidak ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Serka FY dan penetapan tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Mereka juga menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan





