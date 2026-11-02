Kuasa Hukum Summarecon: Uang Rp 106,3 Miliar Sita KPK Tidak Terkait Perusahaan

Sehat Damanik menegaskan uang Rp 106,3 miliar hasil penyitaan KPK di Kantor ATR/BPN murni milik Arif Sugiyanto. PT Summarecon Agung Tbk tidak terlibat dalam kasus suap sertifikat ini.

Kuasa hukum Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Sehat Damanik, telah memberikan pernyataan resmi yang sangat tegas mengenai hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 2 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa uang dalam nominal Rp 106,3 miliar yang disita tersebut sama sekali tidak berasal dari perusahaan milik keluarga Adhi.

Klarifikasi Sumber Uang Sitaan KPK

Sehat Damanik dengan jelas menyatakan bahwa dana sebesar Rp 106,3 miliar yang menjadi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi tersebut tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan PT Summarecon Agung Tbk. Ia menekankan bahwa seluruh uang itu disita dari individu bernama Arif Sugiyanto, yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri di Kementerian ATR/BPN. Menurut Healthy, meskipun terdapat informasi yang beredar di masyarakat yang menyiratkan keterlibatan Summarecon, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada satupun rupiah yang mengalir dari perusahaan tersebut ke dalam kasus ini.

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Posisi Hukum dan Kerugian Perusahaan

Sehat juga memaparkan bahwa PT Summarecon Agung Tbk sebenarnya merasa dirugikan secara administratif karena penanganan sengketa lahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Ia menyoroti adanya ketidakwajaran dalam prosedur yang dilakukan oleh otoritas pertanahan setempat. Meskipun perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris hanya menyangkut satu sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) saja, otoritas tersebut mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem dan luas.

Kontroversi Pemblokiran Sertifikat HGB

Yang menjadi sorotan utama adalah pemblokiran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor terhadap 12 sertifikat HGB milik PT Summarecon Agung Tbk. Sehat menjelaskan bahwa tindakan pemblokiran massal terhadap dua belas sertifikat ini jelas-jelas melampaui batas kewenangan mengingat akar masalah hanya terletak pada satu sertifikat tertentu. Ia menilai langkah administratif ini melanggar hukum karena tidak proporsional dan tidak didasarkan pada urgensi bukti yang sah dalam konteks sengketa satu sertifikat tersebut.

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Prosedur Legal dan Kepemilikan Sah

Perusahaan menjamin bahwa seluruh sertifikat HGB yang mereka kuasai, khususnya yang berada di bawah naungan PT Kencana Jayaproperti Agung, diperoleh melalui prosedur hukum yang benar dan sah. Healthy menjelaskan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa ini dibeli oleh kliennya, yaitu PT Kencana Jayaproperti Agung, pada tahun 2012 sebagai pembeli ketiga. Sertifikat HGB secara resmi diterbitkan pada tahun 2015, menandai selesainya proses legalitas kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Riwayat Gugatan dan Status Tersangka

Setelah sertifikat terbit, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris telah melakukan berbagai upaya hukum berlapis, mulai dari laporan ke Polres Bogor, Polda Jawa Barat, hingga Mabes Polri, serta mengajukan gugatan perdata dan Tata Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung. Namun, Healthy menegaskan bahwa semua gugatan tersebut tidak terbukti dan berujung pada ketidakberhasilan. Rangkaian proses penyidikan ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek, yang sehari kemudian menetapkan delapan tersangka, termasuk Adrianto Pitojo Adhi, dalam kasus suap pengurusan sertifikat di lingkungan kementerian terkait.