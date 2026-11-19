Attorney Chris Sam Siwu argues the 2023 push video is irrelevant due to the 2024 custody agreement. The article details the court proceedings, police report strategy, and upcoming witness testimonies in the Ruben Onsu and Sarwendah case.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Chris Sam Siwu, menyatakan bahwa rekaman video tahun 2023 yang beredar dianggap tidak lagi relevan untuk diperdebatkan dalam proses hukum pengasuhan anak saat ini. Pernyataan ini disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 18 November 2026, menyusul adanya kesepakatan hak asuh anak yang telah disepakati pada tahun 2024. Chris menegaskan bahwa fokus kasus harus mengarah pada perjanjian terbaru yang telah mengikat kedua belah pihak.

Pertanyaan Keaslian dan Waktu Kejadian Video

Chris Sam Siwu menyoroti video dugaan dorong-mendorong yang diduga melibatkan kliennya usai sidang hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut catatan kuasa hukum tersebut, saksi dari pihak Ruben Onsu telah membenarkan bahwa dirinya pernah melihat video itu, namun insiden terekam tersebut terjadi pada tahun 2023. Ia juga mempertanyakan keaslian video tersebut dan menyoroti perbedaan waktu antara kejadian video dengan kesepakatan hak asuh yang dibuat pada tahun 2024.

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Chris menambahkan bahwa saksi dari pihak Ruben Onsu hanya menyatakan bahwa ia baru melihat rekaman tersebut sekitar dua minggu sebelumnya. Namun, kejadian asli yang terekam dalam video tersebut jelas terjadi pada tahun 2023. Dengan adanya kesenjangan waktu tersebut dan sudah terjalinnya kesepakatan hak asuh pada tahun 2024, Chris menilai bahwa isu video ini seharusnya tidak menjadi pusat perdebatan lagi. Ia juga mengungkapkan ketidakmampuannya mengetahui alasan di balik unggahan ulang video tersebut ke publik.

Strategi Laporan Polisi dan Identifikasi Akun

Di sisi lain, Chris menjelaskan perkembangan laporan polisi yang diajukan oleh pihak Sarwendah terkait kasus ini. Setelah laporan pertama dibuat, rencana untuk membuat laporan kedua urung dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan para penyidik yang menangani kasus tersebut. Dalam strategi hukum ini, satu laporan dianggap sudah cukup untuk menjangkau seluruh masalah, namun semua akun media sosial yang terlibat akan dibawa untuk diperiksa secara mendalam.

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Chris menyatakan bahwa tim hukumnya saat ini telah mengumpulkan data dari delapan akun yang diketahui terkait dengan penyebarluasan konten bermasalah. Jumlah akun ini terus dipantau dan akan menjadi bahan pemeriksaan tambahan seiring berjalannya proses hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan efisiensi proses hukum tanpa perlu memperbanyak dokumen laporan yang redundan. Tim hukum bersiap untuk menghadirkan bukti-bukti digital dari akun-akun tersebut dalam tahap pemeriksaan berikutnya.

Agenda Sidang dan Kedatangan Saksi Tergugat

Agenda sidang berikutnya yang dijadwalkan adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Pada pekan depan, tim hukum Sarwendah akan menghadirkan dua saksi kunci untuk memperkuat posisi mereka dalam kasus ini. Kehadiran saksi-saksi ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi dan memastikan bahwa seluruh fakta dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Tim hukum Sarwendah telah menyiapkan strategi pemeriksaan yang matang untuk menghadapi sesi sidang mendatang. Dua saksi yang akan dihadirkan diharapkan mampu memberikan perspektif yang berbeda dan melengkapi bukti-bukti yang sudah ada. Para pengamat hukum menantikan perkembangan kasus ini, terutama karena melibatkan figur publik seperti Ruben Onsu dan Sarwendah. Kasus ini telah menjadi sorotan media karena kompleksitas isu privasi dan hak asuh anak yang involved.

Konteks Tambahan dan Klarifikasi Pihak Terkait

Sebelumnya, Fitri Salhuteru juga telah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat atau ikut campur dalam urusan pribadi Ruben Onsu dan Sarwendah. Klarifikasi ini penting untuk memisahkan antara isu pribadi dan peran publik yang kadang tumpang tindih. Fitri Salhuteru telah bersikap tegas untuk menjaga batasan antara kehidupan pribadinya dengan dinamika kasus hukum yang sedang berjalan.

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Sarwendah juga merespons kesaksian Tengku Zanzabella yang sempat menjadi perhatian publik. Kuasa hukum Sarwendah menyatakan bahwa kesaksian tersebut tidak terlalu memberatkan posisi kliennya. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan situasi dan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat telah ditimbang dengan matang. Proses hukum diharapkan dapat berjalan lancar menuju putusan akhir yang adil bagi semua pihak yang terlibat.