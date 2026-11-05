Kuasa Hukum Roy Suryo Tanya Kapolri Saat Ijazah Jokowi Diuji Laboratorium Forensik

Abdul Gafur Sangadji, kuasa hukum Roy Suryo, menanyakan Kapolri saat ijazah Jokowi diuji laboratorium forensik dalam sidang di PN Jakarta Timur.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mempertanyakan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengenai siapa yang menjabat sebagai Kapolri saat ijazah Jokowi diuji di laboratorium forensik. Pertanyaan itu diajukan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Roy Suryo berstatus terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Gafur sebelumnya menanyakan siapa Kapolda Metro Jaya saat Jokowi melaporkan Roy Suryo pada 30 April 2025. Jokowi menjawab bahwa dirinya tidak hapal nama tersebut. Gafur kemudian memperluas pertanyaan kepada pimpinan Kepolisian Republik Indonesia pada dua momen, yakni saat Jokowi membuat laporan dan saat ijazahnya diuji di laboratorium forensik.

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Rangkaian Pertanyaan Kuasa Hukum kepada Jokowi

Gafur meminta Jokowi memberikan jawaban secara langsung agar tercatat sebagai fakta persidangan. Jokowi merespons dengan menyatakan bahwa dirinya mengira semua pihak sudah mengetahui jawabannya.

Setelah itu, Gafur menanyakan apakah Jokowi yang melantik dan mengangkat Listyo Sigit sebagai Kapolri pada saat itu. Pertanyaan tersebut menjadi inti perdebatan di ruang sidang pada hari itu.

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Sesaat setelah pertanyaan itu dilontarkan, suasana ruang sidang menjadi riuh. Jaksa penuntut umum kemudian menyatakan keberatan atas pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Roy Suryo tersebut.

Posisi Jokowi, Kuasa Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum

Jokowi berada pada posisi sebagai pihak yang melaporkan Roy Suryo, sementara Roy Suryo berstatus terdakwa dalam perkara tersebut. Sumber berita ini tidak merinci dasar hukum keberatan yang disampaikan jaksa penuntut umum, sehingga substansi keberatan itu belum dapat dijelaskan lebih jauh.

Dari sisi kuasa hukum Roy Suryo, jawaban atas pertanyaan tentang pimpinan kepolisian dinilai penting untuk dicatat dalam fakta persidangan. Gafur secara eksplisit meminta jawaban dari Jokowi agar hal tersebut menjadi bagian resmi dari berkas persidangan.

Hingga berita ini disusun, sumber yang digunakan tidak memuat tanggapan majelis hakim atas keberatan jaksa penuntut umum. Perkembangan lanjutan terkait keberatan tersebut belum tercatat dalam sumber ini.

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Dampak Persidangan dan Agenda Lanjutan Perkara

Sidang ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengujian ijazah Jokowi di laboratorium forensik dan pelaporan Roy Suryo pada 30 April 2025. Pertanyaan tentang siapa pimpinan Polri pada rentang waktu tersebut membuat urutan peristiwa menjadi fokus pembahasan di persidangan.

Sumber berita ini tidak menyebutkan jadwal sidang lanjutan berikutnya. Untuk mengetahui agenda persidangan selanjutnya, pembaca dapat merujuk pada informasi resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jawaban atas pertanyaan mengenai Kapolda Metro Jaya dan Kapolri pada dua periode berbeda akan menentukan kejelasan kronologi yang tercatat dalam fakta persidangan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pertanyaan kuasa hukum tersebut menarik perhatian ruang sidang.