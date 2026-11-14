Kuasa Hukum Pengadu Tolak Restorative Justice Kasus SukeT Gibran

Ahmad Khozinudin menegaskan penolakan total terhadap keadilan restoratif dalam perkara suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Proses pidana akan tetap berlanjut.

Kuasa hukum pengadu dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan atau suket, Ahmad Khozinudin, secara tegas menolak upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Penolakan ini disampaikan oleh tim hukum yang mewakili pengadu dalam proses yang sedang ditangani oleh Badan Reskrim Polri. Keputusan ini menegaskan posisi tegas bahwa jalan hukum pidana harus ditempuh secara formal tanpa kompromi berupa perdamaian di luar proses pengadilan.

Tolak Tuntas Proses Restorative Justice

Ahmad Khozinudin, selaku kuasa hukum, secara eksplisit menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan adanya proses mediasi atau penyelesaian damai yang diajukan oleh pihak manapun. Ia menegaskan bahwa inisiatif penyelesaian damai ini, baik jika datang dari pihak pengadu sendiri maupun jika berasal dari pihak kubu Gibran Rakabuming Raka, akan ditolak mentah-mentah. Mekanisme restorative justice yang telah diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP selama ini dimediasi oleh penyidik dari Bareskrim Polri.

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Ketegasan ini disampaikan untuk mencegah adanya kesan bahwa perkara pidana ini bisa diselesaikan secara informal. Ahmad Khozinudin memastikan bahwa posisi hukum pengadu sangat kuat dalam menuntut pertanggungjawaban hukum yang sejalan dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan pengadu dalam memastikan bahwa kasus ini tidak akan lenyap tanpa proses hukum yang jelas dan transparan di hadapan hukum.

Status Hukum Tetap Berjalan Meski Jabatan Berakhir

Kehadiran Ahmad Khozinudin juga menyoroti fakta hukum penting terkait status kepresidenan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun Gibran telah berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden atau wapres, hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan proses pidana yang sedang berjalan terkait dugaan pemalsuan dokumen suket. Ahmad Khozinudin menekankan bahwa perkara pidana merupakan satu kesatuan proses hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari isu politik atau kepegawaian.

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Menurut penjelasan kuasa hukum pengadu, berhentinya Gibran dari jabatannya, bahkan jika berakhir dengan pemberhentian dengan tidak hormat melalui proses resmi, tidak membatalkan hak pengadu untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Kasus pidana ini berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pribadi atas dugaan tindak pidana yang dipersoalkan dalam surat keterangan tersebut. Proses hukum ini tidak boleh disamakan dengan persoalan administratif seputar berakhirnya masa jabatan seorang pejabat negara.

Klarifikasi ini sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman publik bahwa pengunduran diri seorang pejabat publik otomatis memberikan kekebalan atau penghapusan terhadap tuntutan hukum pidana. Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa kasus pidananya akan tetap bergulir apa pun keputusan terkait jabatan eksekutif. Ini adalah prinsip dasar hukum bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak bisa dihilangkan hanya karena perubahan status kepegawaian.

Implikasi Masa Depan dan Kelanjutan Proses Hukum

Keputusan Ahmad Khozinudin untuk menolak restorative justice menandai babak baru dalam proses hukum kasus suket Gibran Rakabuming Raka. Proses selanjutnya akan sepenuhnya mengandalkan mekanisme penyidikan dan penuntutan formal di bawah naungan Bareskrim Polri. Pengadu telah memastikan bahwa setiap inisiatif untuk menjembatani pihak-pihak melalui jalur damai akan ditolak, sehingga seluruh energi hukum difokuskan pada pengumpulan bukti dan penerapan hukum materiil.

Kasus ini akan terus bergerak menuju tahapan penyelidikan dan penyidikan yang lebih dalam. Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa proses ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pribadi yang harus dipisahkan sepenuhnya dari konteks politik. Dengan penolakan terhadap mediasi, pengadu mengharapkan keadilan yang ketat dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini melalui jalur resmi yang sedang berjalan di lembaga penegak hukum tanpa adanya intervensi penyelesaian damai di luar prosedur standar.