Kuasa hukum pelapor kasus penipuan investasi tambang emas Rp 58,5 miliar, Bagas Pangestu Pribadi, menyikapi mutasi Kombes Fahrurozi dan meminta Kepolisian memastikan proses etik dan pidana tetap berjalan profesional.

Kuasa hukum bagi warga negara Malaysia yang berperan sebagai pelapor dalam perkara dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar, Bagas Pangestu Pribadi, menyampaikan seruan mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menjaga standar profesionalitas dalam menangani kasusnya. Permintaan tegas ini dilayangkan menyusul penyebaran telegram edaran yang berasal dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengindikasikan adanya mutasi jabatan bagi salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka yang mengalami perubahan status jabatan tersebut adalah Kombes Fahrurozi, yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kasubdit I di bawah Direktorat Tindak Pidana Narkoba pada Badan Reskrim Polri. Berdasarkan data resmi, Kombes Fahrurozi dipindahtugaskan dari posisinya di lini penegakan hukum narkoba menuju posisi sebagai Analis Kebijakan Madya pada Bidang Sabhara yang berada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri.

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Proses Mutasi Melalui Surat Telegram Resmi

Perpindahan jabatan Kombes Fahrurozi tertuang secara resmi dalam Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri dengan Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 yang memiliki tanggal 20 November 2026 sebagai dasar legalitasnya. Langkah mutasi ini merupakan bagian integral dari program rotasi jabatan yang menyasar total empat ratus enam puluh empat perwira tinggi dan menengah di seluruh tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan pergantian dan dinamika organisasi berjalan lancar.

Khawatir Terjadinya Konflik Kepentingan

Bagas Pangestu Pribadi yang mewakili kepentingan dari Negeri Sembilan Law Firm mengungkapkan rasa keheranan yang cukup mendalam karena setelah keluar dari penempatan khusus sebagai tersangka, tersangka malah menempati posisi strategis baru di lingkungan institusi kepolisian. Kekhawatiran utama pihaknya terletak pada kemungkinan bahwa posisi baru ini tidak serta merta memutus relasi kuasa antara tersangka dengan para pihak yang berkepentingan, yang dapat memengaruhi arah penyidikan maupun sidang etika yang sedang berlangsung.

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Selisih waktu yang signifikan juga menjadi poin perhatian karena tersangka sebelumnya menjalani penempatan khusus atau patsus yang resmi berakhir pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2026, namun perubahan status jabatan justru terjadi kurang dari dua bulan kemudian pada akhir November 2026. Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi klien warga negara Malaysia bahwa proses hukum yang adil mungkin tidak tercapai jika hubungan dinas tetap terjalin.

Status Proses Hukum Pidana dan Etik

Sampai dengan hari Rabu tanggal 25 November, kuasa hukum tersebut belum menerima kepastian mengenai jadwal konkret untuk sidang kode etik yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh institusi kepolisian. Kendati demikian, Bagas menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam atau SP2HP2 dari jalur penegakan hukum internal propam dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dari penyidik di jalur pidana.

Kehadiran kedua dokumen resmi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa proses hukum di jalur pidana maupun jalur etik berjalan secara simultan dan tidak terhenti. Oleh karena itu, Bagas tidak memahami langkah mutasi ini sebagai titik akhir dari penanganan perkara, mengingat sidang kode etik untuk menentukan sanksi atau klarifikasi status tersangka belum memiliki jadwal yang pasti dan masih dalam proses administratif.