Kuasa Hukum Kerry Adrianto Riza Laporkan Empat Hakim ke KY dan Bawas MA Terkait Kasus Pertamina

Tim kuasa hukum Kerry Adrianto Riza terkait kasus Pertamina melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) di Jakarta, Senin (6/4/2026). Laporan tersebut diajukan atas dugaan pelanggaran kode etik , perilaku tidak profesional, serta ketidakadilan yang dirasakan selama proses persidangan perkara korupsi PT Pertamina berlangsung.

Keempat hakim yang dilaporkan ke KY dan Bawas MA adalah ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji, Khusnul Khatimah, Adek Nurhadi, dan Sigit Herman Binaji (hakim anggota). Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto tidak termasuk dalam laporan tersebut. Selain Kerry, dua terdakwa lain dalam perkara Pertamina, yaitu Direktur Utama OTM Gading Ramadhan Joedo dan Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, Dimas Werhaspati, juga mengambil langkah serupa. Didi Supriyanto, kuasa hukum Kerry, mengungkapkan alasan pelaporan ini setelah menyampaikan laporan di gedung Bawas MA, Jakarta. Ia menyatakan bahwa laporan ini diajukan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim selama persidangan perkara Pertamina. Didi menyebut keempat hakim tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan kliennya. “Keempat hakim ini, berdasarkan bukti-bukti yang kami sampaikan dalam pengaduan ini, telah berbuat dzhalim kepada para terdakwa karena telah melanggar prinsip berperilaku adil, berdisiplin tinggi dan profesional sebagaimana diamanatkan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” tegas Didi. Ia menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh keempat hakim tersebut. Pertama, Didi menyoroti cara majelis hakim yang terkesan memaksakan proses persidangan, bahkan hingga melebihi batas waktu yang wajar. Contohnya, sidang putusan pada Jumat (27/2/2026), yang bertepatan dengan bulan Ramadan, berlangsung hingga sekitar pukul 04.00 WIB atau ketika waktu imsak sudah dekat. Kedua, Didi mengkritik pemberian waktu yang sangat terbatas, yaitu tidak lebih dari 30 menit, kepada Kerry dan terdakwa lainnya untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoi. Pleidoi adalah bagian krusial dalam pembelaan diri terdakwa di pengadilan. Hakim juga disebut membatasi waktu bagi terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan dan ahli, yaitu hanya sekitar 7 jam. Didi membandingkan hal ini dengan waktu yang diberikan kepada jaksa penuntut umum, yang dapat mengajukan saksi dan ahli selama berbulan-bulan, hampir lima bulan. “Ini adalah hal-hal yang kami anggap tidak wajar dan kami duga merupakan pelanggaran kode etik, sehingga kami terpaksa melaporkannya ke Bawas dan KY,” jelas Didi. Hal-hal yang dikemukakan oleh Didi menunjukkan bahwa tim kuasa hukum Kerry memiliki pandangan serius terhadap proses persidangan yang dianggap tidak adil dan melanggar kode etik hakim. Mereka berharap laporan ini akan ditindaklanjuti oleh KY dan Bawas MA untuk memberikan keadilan bagi klien mereka dan memastikan integritas peradilan





