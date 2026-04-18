Kuasa Hukum Inara Rusli Bantah Bukti CCTV Perzinaan, Sebut Rekaman Buram dan Singkat

Kuasa hukum Inara Rusli membantah keras tudingan perzinaan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa, pelapor dalam kasus ini. Pihak Inara menyatakan bukti CCTV yang diajukan pelapor hanya berupa potongan video singkat, buram, dan tidak menunjukkan aktivitas seksual.

Pengacara Inara Rusli dengan tegas membantah tudingan yang dilontarkan oleh Wardatina Mawa terkait bukti rekaman CCTV yang diklaim sebagai bukti perzinaan kliennya dengan Insanul Fahmi . Kuasa hukum Inara Rusli menyatakan bahwa bukti CCTV yang diajukan oleh pelapor, Wardatina Mawa , di Polda Metro Jaya tersebut tidak kuat dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan.

Pihak Inara Rusli menegaskan bahwa rekaman CCTV tersebut hanyalah potongan video singkat yang sangat buram dan sama sekali tidak menunjukkan adanya aktivitas seksual atau perbuatan asusila lainnya. Klaim dari pihak pelapor yang menyebutkan adanya video berdurasi dua jam dibantah keras oleh tim kuasa hukum Inara Rusli. Mereka menyebut bahwa durasi yang sebenarnya sangat jauh dari klaim tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai hasil penyuntingan yang hanya berisi potongan-potongan video yang sangat singkat. Herlina, salah satu kuasa hukum Inara Rusli, memberikan keterangan lebih lanjut setelah menyaksikan langsung isi rekaman CCTV tersebut. Ia menjelaskan bahwa rekaman video yang telah dipotong-potong tersebut terbagi menjadi tujuh bagian. Durasinya secara keseluruhan tidak lebih dari sekitar dua menit saja, dan setiap potongan video tersebut sangat singkat dan jelas. Herlina menambahkan bahwa rekaman tersebut memang dalam kondisi gelap dan remang-remang, sehingga sulit untuk melihat detail adegan di dalamnya. ‘Saya menyaksikan videonya, video yang sudah dipotong-potong itu ada tujuh bagian. Durasinya itu enggak lebih dari sekitar dua menitan, dan itu sebentar-sebentar semua. Memang gelap, remang-remang,’ kata Herlina saat ditemui di Polda Metro Jaya, pada Jumat, 17 April 2026. Lebih lanjut, pihak Inara Rusli menegaskan bahwa konten yang ditampilkan dalam video yang remang-remang tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti adanya aktivitas seksual atau persetubuhan, yang merupakan unsur penting dalam pasal perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Herlina, rekaman tersebut hanya memperlihatkan momen kebersamaan biasa yang tidak memiliki indikasi atau unsur pidana perzinaan sama sekali. ‘CCTV-nya enggak jelas. Enggak ada jelas seperti kita lihat film hubungan intim, itu tidak ada. Jadi kalau dibilang ada perzinaan, secara hukum itu tidak ada,’ ujar Herlina. Rekan kuasa hukum Inara Rusli lainnya, Daru, juga menambahkan penegasan. ‘Di video tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya perzinaan atau hubungan intim. Hubungan intim dalam pasal yang dilaporkan Mawa ini adalah masing-masing memasukkan alat kelamin, dan itu tidak terjadi,’ ucap Daru. Kasus ini sendiri bermula dari laporan yang diajukan oleh Wardatina Mawa pada bulan November 2025. Dalam laporannya, Mawa menuding Inara Rusli telah melakukan perselingkuhan dengan suaminya sendiri, Insanul Fahmi. Sebagai salah satu bukti kunci yang diajukan oleh Mawa dalam laporannya adalah rekaman CCTV yang diduga diambil dari kediaman Inara Rusli. Namun, kualitas dan keaslian dari rekaman CCTV inilah yang kini menjadi pokok perdebatan dan dipermasalahkan oleh pihak terlapor, Inara Rusli. Bantahan dari pihak Inara Rusli ini mengindikasikan adanya upaya untuk meruntuhkan kredibilitas bukti yang diajukan oleh pelapor, dengan menyoroti kelemahan substansial pada rekaman CCTV tersebut. Perdebatan mengenai bukti CCTV ini menjadi krusial dalam jalannya proses hukum, karena kualitas dan interpretasi bukti dapat sangat menentukan hasil akhir dari kasus yang tengah bergulir. Pihak Inara Rusli tampak berupaya keras untuk membuktikan bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang memadai, terutama bukti yang diajukan dalam bentuk rekaman CCTV yang dinilai tidak jelas dan tidak relevan dengan unsur pidana perzinaan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya kualitas dan kejelasan bukti dalam setiap proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan serius seperti perzinaan. Penyajian bukti yang lemah atau meragukan dapat menjadi titik lemah bagi pihak yang mengajukan, sekaligus menjadi celah bagi pihak terlapor untuk melakukan sanggahan dan membela diri. Seluruh proses ini akan terus dipantau untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya terkait perdebatan bukti CCTV dan kelanjutan dari kasus hukum yang melibatkan Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan Insanul Fahmi





