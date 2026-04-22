Kuasa Hukum Ibrahim Arief Nilai Tuntutan 15 Tahun Penjara Tidak Berdasar

Tim kuasa hukum Ibrahim Arief (Ibam) dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pidana 15 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus pengadaan Chromebook tidak memiliki landasan hukum yang kokoh dan justru bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Pernyataan ini disampaikan oleh R. Bayu Perdana, salah satu kuasa hukum Ibam, dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Rabu. Bayu menekankan bahwa tujuan dari pernyataan ini bukanlah untuk mengintervensi proses persidangan yang sedang berjalan, melainkan untuk memberikan klarifikasi kepada publik berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan di pengadilan. Ia menjelaskan bahwa tuntutan yang diajukan JPU tidak konsisten dengan surat dakwaan, sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 182 KUHAP Tahun 1981 dan Pasal 232 ayat (3) KUHAP Tahun 2020 secara eksplisit menyatakan bahwa surat tuntutan harus dibangun secara konsisten dengan surat dakwaan, mencakup uraian peristiwa, konstruksi hukum, dan batasan pertanggungjawaban terdakwa. Bayu menyoroti kemunculan angka Rp16,9 miliar dalam tuntutan, yang sama sekali tidak pernah disebutkan dalam surat dakwaan. Hal ini, menurutnya, merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip dasar hukum acara pidana.

Lebih lanjut, Bayu mempertanyakan logika JPU yang mengklaim bahwa tuntutan terkait dugaan memperkaya diri tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menegaskan bahwa angka Rp16,9 miliar tersebut tidak pernah menjadi bagian dari dakwaan maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika memang ada indikasi pengayaan, seharusnya hal tersebut terungkap dalam dakwaan awal, bukan baru muncul dalam tuntutan. Bayu juga menyoroti kesalahan mendasar dalam pemahaman mengenai beban pembuktian.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, kewajiban untuk membuktikan kesalahan terletak sepenuhnya pada penuntut umum, bukan pada terdakwa. Ia menegaskan bahwa Ibam tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pengayaan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan adanya hubungan antara angka Rp16,9 miliar dengan tindakan yang dituduhkan kepada Ibrahim Arief. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti adanya disparitas yang mencolok dalam tuntutan.

Ibam, yang tidak menerima aliran dana apapun, justru dituntut lebih berat dibandingkan dengan pejabat lain yang memiliki kewenangan dan diduga menerima aliran dana. Bayu mempertanyakan dasar dari perbedaan tuntutan yang signifikan ini, terutama mengingat Ibam tidak terbukti menerima keuntungan finansial apapun. Ibrahim Arief sendiri menyatakan bahwa seluruh perannya sebagai konsultan dilakukan secara profesional dan tanpa adanya konflik kepentingan. Ia menjelaskan bahwa ia memulai tugasnya sebagai konsultan dengan niat tulus, namun kemudian menghadapi tuduhan yang baru dapat ia klarifikasi dalam persidangan.

Ibam menegaskan bahwa selama persidangan telah terbukti tidak ada konflik kepentingan dan ia tidak memperoleh keuntungan pribadi apapun dari pekerjaannya. Semua masukan yang ia berikan bersifat netral dan profesional, namun sayangnya dipelintir dan dijadikan dasar tuduhan. Sebelumnya, tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Chromebook telah dituntut pidana penjara antara 6 hingga 15 tahun dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ibrahim Arief alias Ibam menerima tuntutan tertinggi, yaitu 15 tahun penjara.

Selain pidana penjara, Ibam juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan jika tidak mampu membayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selain itu, Ibam juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16,92 miliar atau tujuh tahun dan enam bulan penjara, serta Rp2,28 miliar atau tiga tahun penjara. Kasus ini terus bergulir dan menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh penting dan menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alasan Nama Ibrahim Arief Muncul di SK Pengadaan ChromebookIstri terdakwa korupsi Chromebook Ibrahim Arief, Dwi Afriati Nurfajri, menanggapi tuntutan terhadap suaminya. Merasa ironis suaminya dituduh korupsi.

Read more »

Nadiem Heran Eks Konsultannya Ibrahim Arief Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus ChromebookNadiem heran eks konsultannya Ibrahim Arief dituntut 15 tahun penjara dalam kasus Chromebook. Simak pernyataan dan prospek hukum terbaru dari persidangan Tipikor.

Read more »

Ibrahim Arief Mengaku Diintimidasi Sebelum Jadi TersangkaIbrahim Arief mengaku diminta membuat pernyataan tertentu dengan ancaman sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Chromebook.

Read more »

Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Pengembalian Berkas P-19 Lebihi Batas Waktu, Singgung Batal demi HukumKuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, berpendapat pengembalian berkas P-19 dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta, telah melebihi batas waktu.

Read more »

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus ChromebookIbrahim Arief alias Ibam terlihat begitu emosional saat menceritakan kasus dugaan korupsi Chromebook yang membelitnya bersama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Read more »

Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Chromebook Ibrahim Arief Dinilai Tak BerdasarTim kuasa hukum terdakwa Ibrahim Arief dalam perkara Chromebook menilai tuntutan jaksa tak punya dasar hukum kuat dan bertentangan dengan fakta persidangan.

Read more »