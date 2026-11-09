Kualitas Udara New Delhi Buruk Pasca Perayaan Diwali

Polusi udara New Delhi kembali membahayakan kesehatan setelah perayaan Diwali. AQI tembus 330 karena kembang api dan musim dingin memperparah kondisi kabut asap di ibu kota India.

Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index di New Delhi kembali mencatat angka mengkhawatirkan sebesar 330 pada Senin pagi, tanggal 9 November 2026. Kondisi polusi yang sangat buruk ini terjadi langsung setelah jutaan warga India merayakan festival cahaya Diwali hingga larut malam dengan membunyikan kembang api dalam skala besar.

Dampak Langsung Perayaan Diwali pada Polusi

Pusat Pengendalian Polusi India atau Central Pollution Control Board mencatat lonjakan kadar polutan yang signifikan di ibu kota negara tersebut. Angka 330 yang terdeteksi pukul 08.00 waktu setempat menunjukkan tingkat bahaya tinggi bagi kesehatan masyarakat. Kondisi ini menempatkan New Delhi dalam kategori kualitas udara yang sangat buruk secara nasional.

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Kebiasaan merayakan Diwali dengan kembang api menjadi pemicu utama kenaikan polusi instan di atmosfer. Asap tebal yang dihasilkan dari ratusan ribu petasan tidak sempat menyebar karena kondisi meteorologi yang mendukung penumpukan partikel berbahaya di area perkotaan padat penduduk.

Interaksi Musim Dingin dan Emisi Kendaraan

Perayaan tradisional tersebut memperburuk situasi yang sebenarnya sudah kritis akibat pola cuaca musim dingin di India bagian utara. Suhu udara yang semakin rendah membuat lapisan atmosfer menjadi lebih padat dan stabil. Kondisi fisik ini berfungsi seperti tutup besar yang memerangkap emisi dari kendaraan bermotor dan asap pembakaran lahan.

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New Delhi yang dihuni sekitar 22 juta jiwa mengalami penurunan jarak pandang secara drastis akibat kombinasi beberapa faktor polusi. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah terpapar udara dengan konsentrasi partikel berbahaya yang melebihi batas aman. Dampak kesehatan seperti gangguan pernapasan menjadi ancaman nyata bagi kelompok rentan termasuk anak-anak dan lansia.

Pola Musiman dan Langkah Penanganan Kecepat

Buruknya kualitas udara di New Delhi bukan fenomena baru yang terjadi secara tiba-tiba melainkan pola tahunan yang terulang setiap awal musim dingin. Wilayah utara India secara konsisten menghadapi lonjakan polusi udara akibat kombinasi emisi kendaraan dan pembakaran limbah pertanian di sawah sekitar. Kembang api Diwali hanya menambahkan beban tambahan yang signifikan pada beban polusi yang sudah ada.

Kombinasi tiga sumber polusi utama ini menciptakan kondisi darurat lingkungan yang sulit dihindari tanpa intervensi kebijakan ketat. Pemantauan real-time dari otoritas lingkungan menunjukkan bahwa pemulihan kualitas udara membutuhkan waktu lama setelah peristiwa perayaan besar selesai. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruang dan menggunakan masker pelindung hingga kondisi atmosfer membaik secara signifikan.