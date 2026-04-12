Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masyarakat Diimbau Waspada

Kualitas udara di Jakarta dinyatakan tidak sehat dan menempati peringkat kedua terburuk se-Indonesia menurut laman IQAir. Masyarakat diimbau untuk waspada dan mengambil langkah-langkah preventif, termasuk memakai masker.

Waktu baca 2 menit. Arsip foto - Foto udara permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/sgd.

Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara Kota Jakarta dinyatakan tidak sehat dan menempati peringkat kedua terburuk se-Indonesia. Laman IQAir pada Senin pagi, dengan pembaruan pada pukul 06.00 WIB, memberikan informasi ini sebagai dasar peringatan bagi masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker saat berada di luar rumah.

Data dari IQAir menunjukkan kualitas udara Jakarta mencapai poin 153. Tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 tercatat sebesar 58 mikrogram per meter kubik. Angka ini 11,6 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel berukuran sangat kecil, kurang dari 2,5 mikron (mikrometer), yang terdapat di udara.

Partikel-partikel ini, yang terdiri dari debu, asap, dan jelaga, sangat berbahaya. Paparan PM 2,5 dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini, terutama pada individu yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

Rekomendasi kesehatan yang diberikan terkait dengan kondisi kualitas udara saat ini mencakup beberapa langkah preventif. Masyarakat disarankan untuk memakai masker sebagai perlindungan dasar. Selain itu, hindari aktivitas di luar ruangan jika memungkinkan, tutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor dari luar, dan gunakan penyaring udara di dalam ruangan.

Informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kualitas udara terburuk di Indonesia saat ini adalah Serpong dengan poin 155. Jakarta berada di urutan kedua dengan poin 153, diikuti oleh Bekasi (137), Tangerang Selatan (124), dan Tangerang (105).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah respons cepat untuk mengatasi masalah pencemaran udara di Ibu Kota. Upaya ini difokuskan pada musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung dari awal Mei hingga Agustus mendatang. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kualitas sistem pemantauan kualitas udara.

Uji emisi kendaraan bermotor juga menjadi prioritas untuk mengurangi sumber polusi. Selain itu, Pemprov DKI juga aktif dalam mengevaluasi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). Evaluasi ini mencakup berbagai aspek.

Tren PM2.5, beban emisi per sektor, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat adalah beberapa fokus utama dalam evaluasi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas SPPU dalam mengatasi masalah pencemaran udara dan melindungi kesehatan masyarakat Jakarta.

Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan yang krusial bagi kesejahteraan warga.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kualitas Udara Jakarta Polusi Udara PM 2.5 Kesehatan

United States Latest News, United States Headlines

