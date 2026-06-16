Kualitas Udara Jakarta Peringkat Dua Terburuk Dunia, Pemerintah Jalankan Tiga Strategi Penanganan

Data IQAir menunjukkan kualitas udara Jakarta masuk peringkat dua terburuk dunia dengan PM2.5 mencapai 88,5 mikrogram/m³. Pemerintah DKI meluncurkan strategi perluasan transportasi publik, pengembangan bus listrik, dan pengelolaan sampah ITF serta sistem peringatan dini untuk mengatasi polusi.

Kualitas udara Jakarta pada Rabu (17/6) pagi, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.00 WIB, masuk peringkat dua terburuk di dunia. Kota metropolitan itu berada di angka 175 dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 sebesar 88,5 mikrogram per meter kubik, menempatkan udara dalam kategori tidak sehat.

Peringkat terburuk di dunia dipegang oleh Lahore, Pakistan dengan indeks 382, diikuti oleh Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada peringkat ketiga dengan indeks 163, dan Santiago, Chili pada peringkat keempat dengan indeks 153. Kondisi ini menimbulkan kecemasan publik dan meningkatkan permintaan untuk tindakan nyata dari pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tiga strategi utama untuk memperbaiki kualitas udara.

Strategi pertama adalah perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dengan rute baru seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, dan rencana pembukaan rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang telah tersedia, termasuk layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat. Saat ini, konektivitas transportasi Jakarta telah mencapai 92 persen, menempatkan kota ini di peringkat ke-17 dunia dan kedua di ASEAN setelah Singapura.

Sektor transportasi menyumbang sekitar 50 persen emisi gas buang di Jakarta, sehingga Pramono menargetkan pengoperasian 10.000 bus listrik Transjakarta pada tahun 2030 untuk mengurangi kontribusi emisi secara signifikan. Di luar sektor transportasi, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat, yang diharapkan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sedang mengembangkan Sistem Peringatan Dini Polusi Udara untuk memberikan informasi real-time dan rekomendasi mitigasi, bahkan memprediksi kualitas udara hingga tiga hari ke depan. Upaya ini bertujuan melindungi kesehatan warga dari dampak polusi yang termasuk meningkatkan risiko penyakit jantung dan pernapasan. Meskipun demikian, masyarakat sipil tetap mendesak Gubernur untuk memperkuat strategi melalui peraturan gubernur dan revisi perda guna memastikan keberlanjutan program.

Warga diimbau menggunakan masker dan membatasi aktivitas luar ruangan selama kondisi udara tidak sehat, sementara data terus diperbarui untuk memantau peringkat kualitas udara Jakarta yang seringxty masuk daftar terburuk di dunia, menandakan tantangan lingkungan yang kompleks dan berkelanjutan





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Kualitas Udara Jakarta Polusi Udara Transjakarta Listrik Sistem Peringatan Dini Polusi Pengelolaan Sampah ITF

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