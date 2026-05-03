Kualitas Pendidikan Indonesia Tertinggal, P2G Desak Perbaikan Tata Kelola Guru

Hasil PISA 2022 dan TKA 2026 menunjukkan kualitas literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. P2G mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan tata kelola guru dan memperhatikan nasib guru honorer.

Ilustrasi guru honorer. (Istimewa) Kualitas literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata global. Data dari Programme for International Student Assessment ( PISA ) 2022 menunjukkan skor numerasi Indonesia hanya mencapai 366, sementara rata-rata dunia berada di angka 472.

Kondisi serupa juga tercermin dalam hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026, yang mengungkap bahwa rata-rata nilai siswa SMA masih tergolong rendah di berbagai mata pelajaran. Rinciannya, Bahasa Indonesia 55,38; Bahasa Inggris 24,93; Matematika 36,10; Ekonomi 31,68; dan Fisika 37,65. Angka-angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menekankan bahwa rendahnya capaian belajar ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari penurunan kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, hingga produktivitas tenaga kerja di masa depan. Hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang disoroti oleh Bank Dunia. Satriwan mengingatkan, 'Jangan sampai menuju 2045, anak-anak kita sehat secara fisik, tetapi lemah dalam berpikir dan memahami. Ini akan melahirkan generasi paradoks.

” Oleh karena itu, P2G mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan lima pilar tata kelola guru, yaitu peningkatan kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan. Kelima aspek ini dianggap krusial untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung. P2G meyakini bahwa berbagai program unggulan seperti SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak disertai dengan perbaikan mendasar pada kualitas guru dan kemampuan dasar siswa.

P2G mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), untuk merestrukturisasi tata kelola guru secara menyeluruh, dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menurut P2G, sistem pengelolaan guru saat ini masih terlalu kompleks, tumpang tindih, dan cenderung diskriminatif.

Sebagai contoh, kebijakan PPPK Paruh Waktu yang tertuang dalam Kepmenpan RB No. 16 Tahun 2025 dinilai melanggar prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Guru dan Dosen. P2G mendesak agar aturan tersebut dicabut karena dianggap memperlebar kesenjangan di kalangan guru. Banyak guru PPPK paruh waktu di berbagai daerah, seperti Lombok Tengah, Bandung, Pangandaran, dan Deli Serdang, bahkan belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan.

“Ini jelas melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan ASN,” tegas Satriwan. P2G juga mendukung rencana perekrutan 400 ribu guru PNS untuk memenuhi kebutuhan nasional, namun menekankan pentingnya untuk tidak mengabaikan nasib guru honorer.

“Jangan sampai tahun 2026 dikenang sebagai tragedi bagi ratusan ribu guru honorer,” cetusnya. Selain itu, P2G mengapresiasi percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, yang berhasil meningkatkan jumlah guru bersertifikat dari 1,9 juta menjadi 2,7 juta dalam setahun terakhir.

“Kemajuan ini patut diapresiasi. Proses yang sebelumnya panjang kini lebih cepat dan sederhana. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru,” papar Satriwan. Di sisi lain, P2G menilai rencana evaluasi atau penutupan program studi oleh Kemdikbudristek sebagai kebijakan yang terlalu dini.

Kepala Litbang P2G, Feriyansyah, berpendapat bahwa masalah utama bukanlah jumlah program studi, melainkan ketidaksinkronan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri.

“Menutup prodi bukan solusi. Masalahnya ada pada perencanaan negara yang tidak sinkron,” pungkasnya





