Wakil Bupati Kepulauan Seribu menjamin kualitas ikan kerapu dan bawal bintang hasil budidaya keramba jaring apung sangat unggul dan diminati restoran di Jakarta.

Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni, secara tegas memastikan bahwa hasil budidaya ikan dari perairan Kepulauan Seribu memiliki standar kualitas premium. Dalam tayangan Podcast Rabu Belajar yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, ia menyoroti keunggulan ikan kerapu dan ikan bawal bintang yang dipelihara menggunakan metode keramba jaring apung.

Standar Kualitas Ikan Unggul untuk Pasar Jakarta

Aceng Zaeni menjelaskan bahwa ikan yang dipanen dari Pulau Tidung dan Pulau Kelapa telah mendapatkan pengakuan tinggi dari para pelaku industri kuliner di daratan ibukota. Menurutnya, restoran-restoran di Jakarta menerima produk perikanan dari Kepulauan Seribu dengan kualitas yang luar biasa dan konsisten. Hal ini membuktikan bahwa metode budidaya di perairan kepulauan ini mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi selera pasar modern dan standar gastronomi yang ketat.

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Dukungan Sudin KPKP untuk Kelompok Nelayan

Untuk menjaga kontinuitas produksi, saat ini terdapat sebanyak 37 kelompok jaring apung yang dibina secara langsung oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) Kepulauan Seribu. Lokasi utama pembinaan tersebut berada di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, di mana infrastruktur budidaya sudah terintegrasi dengan baik. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stok protein masyarakat dan mendukung ekonomi lokal.

Bantuan Bibit saat Kondisi Cuaca Ekstrem

Aceng Zaeni menambahkan bahwa Sudin KPKP, bekerja sama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) atau Basnaz, memberikan dukungan penuh kepada nelayan. Ketika para nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk dan ombak tinggi, pemerintah daerah memastikan mereka tetap dibina. Nelayan diberikan bibit ikan secara gratis sehingga mata pencaharian mereka tidak terputus dan produktivitas budidaya tetap berjalan.

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Varian Hidangan Khas Kepulauan Seribu

Lebih dari sekadar ikan segar, Kepulauan Seribu juga menawarkan berbagai kuliner unik berbahan dasar hasil laut. Salah satu andalan lokal adalah Puk Cue, yang dikenal sebagai pempek versi Kepulauan Seribu. Hidangan ini dibuat dari ikan segar dan disajikan dengan sambal kacang yang menciptakan rasa manis dan gurih, sehingga dikenal sangat ketagihan bagi para pencicipnya. Ada juga oleh-olah berupa stik ikan tenggiri dan stik cumi yang menjadi favorit wisatawan.

Kelezatan Keripik Sukun Pulau Untung Jawa

Aceng Zaeni juga mempromosikan keripik sukun yang berasal dari Pulau Untung Jawa sebagai salah satu oleh-oleh paling terkenal. Jenis sukun ini bahkan memiliki varian berduri yang menghasilkan tekstur renyah saat digoreng. Aceng menekankan bahwa keripik ini hanya dibumbui dengan garam, namun rasa asinnya sangat luar biasa. Konsumsi buah ini juga memberikan efek kenyang yang tahan lama, menjadikannya camilan sehat dan bergizi tinggi bagi masyarakat.