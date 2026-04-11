KTT Dewan Perdamaian: Dana Macet, Rencana Rekonstruksi Gaza Terancam

KTT Dewan Perdamaian yang dihadiri Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius. Dana untuk rekonstruksi Gaza tersendat karena beberapa negara gagal memenuhi komitmen pendanaan. Perang Iran disebut menjadi salah satu penyebab utama. Indonesia tidak menyumbang.

Presiden Donald J. Trump menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), yang digelar di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto .

Kehadiran Presiden Prabowo menandai partisipasi Indonesia dalam forum internasional penting yang berfokus pada upaya perdamaian dan pembangunan di kawasan yang bergejolak. Pembahasan utama dalam KTT ini adalah rencana ambisius untuk rekonstruksi Gaza setelah konflik bersenjata, yang melibatkan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel, serta pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang didukung oleh Amerika Serikat. KTT ini menghasilkan komitmen pendanaan miliaran dolar dari negara-negara Teluk Arab untuk mendukung proyek rekonstruksi tersebut. Namun, realisasi pendanaan ternyata menghadapi tantangan serius. Sumber-sumber yang dekat dengan operasi BoP mengungkapkan bahwa dari sepuluh negara yang berkomitmen memberikan kontribusi, hanya tiga yang telah menyetorkan dana, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, dan Amerika Serikat sendiri. Jumlah dana yang terkumpul pun dilaporkan masih jauh di bawah 1 miliar dolar AS (setara dengan Rp 17 triliun). Situasi ini memperlambat kemajuan proyek rekonstruksi Gaza, termasuk menghambat operasional NCAG karena kendala pendanaan dan masalah keamanan di wilayah tersebut. Kondisi keamanan di Gaza tetap menjadi perhatian utama, dengan laporan serangan Israel yang mengakibatkan kematian sedikitnya 700 orang setelah gencatan senjata pada Oktober lalu, menurut pejabat kesehatan setempat.\Faktor utama yang disebut-sebut menghambat pendanaan adalah dampak dari perang Iran, yang telah mempengaruhi berbagai aspek di kawasan tersebut. Ketidakpastian politik dan ekonomi akibat konflik ini telah menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi negara-negara untuk memenuhi komitmen finansial mereka. Selain itu, dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan, termasuk hubungan antara Iran dan negara-negara Teluk, juga turut mempengaruhi keputusan pendanaan. Peran Dewan Perdamaian dalam menengahi konflik dan mempromosikan perdamaian di kawasan semakin krusial di tengah meningkatnya ketegangan. Namun, kurangnya pendanaan yang memadai dapat mengancam efektivitas BoP dan menghambat upaya rekonstruksi Gaza. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara-negara anggota terhadap tujuan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Beberapa analis bahkan mempertanyakan kredibilitas BoP jika gagal mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana pembangunan kembali Gaza. Dampak dari kurangnya pendanaan juga terasa pada operasional NCAG, yang kesulitan memasuki Gaza untuk melaksanakan tugasnya karena kendala pendanaan dan kondisi keamanan yang belum stabil. Upaya untuk mencari solusi atas masalah pendanaan menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek rekonstruksi Gaza dan menjaga harapan perdamaian di kawasan tersebut.\Keterlibatan Indonesia dalam KTT ini mencerminkan komitmen negara terhadap upaya perdamaian dunia dan dukungan terhadap pembangunan di wilayah yang dilanda konflik. Meski demikian, tidak adanya kontribusi finansial langsung dari Indonesia ke BoP menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan alokasi anggaran negara. Keputusan ini juga dapat dilihat dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia dan hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan. Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam KTT ini akan membuka peluang untuk kerjasama yang lebih erat dalam bidang pembangunan dan perdamaian, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi stabilitas regional. KTT ini juga menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak, termasuk negara-negara donor, organisasi internasional, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik, untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut. Selain itu, penting untuk mengatasi akar permasalahan konflik dan membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian jangka panjang. Upaya membangun kembali Gaza membutuhkan tidak hanya dana yang besar, tetapi juga komitmen politik yang kuat, serta dukungan dari masyarakat internasional. Kegagalan untuk memenuhi komitmen finansial dan mengatasi tantangan keamanan akan semakin memperburuk situasi di Gaza dan menghambat upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Situasi di Selat Hormuz juga menjadi perhatian, dengan kapal-kapal berdatangan menjelang negosiasi AS-Iran, menimbulkan ketegangan tambahan di kawasan. Selain itu, peristiwa-peristiwa lain seperti sengketa tanah dan perkembangan di bidang olahraga juga tetap menjadi sorotan, namun isu utama tetap berpusat pada upaya perdamaian dan rekonstruksi di Gaza





Dewan Perdamaian Bop Gaza Prabowo Subianto Donald Trump Rekonstruksi Pendanaan Perang Iran Israel Konflik

