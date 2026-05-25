KTT ASEAN ke-48 di Cebu 2026: Dari Dialog Pemimpin ke Gerakan Masyarakat ‘ASEAN for The People’s Week’

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu menggabungkan pembahasan strategis para kepala negara dengan partisipasi aktif masyarakat sipil melalui forum “ASEAN for The People’s Week”, menghasilkan usulan kebijakan berbasis kontribusi akar rumput.

Pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026, Filipina menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di pulau Cebu, menjelang akhir pekan yang menjadi panggung bagi sebelas pemimpin negara anggota ASEAN .

KTT tahunan ini bukan sekadar pertemuan diplomatik; ia menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerja sama regional, meningkatkan ketahanan bersama, serta menanggapi dinamika geopolitik dan tantangan global yang terus berubah. Sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina berperan aktif dalam memfasilitasi dialog tingkat tinggi, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sipil melalui rangkaian program “ASEAN for The People’s Week”.

Forum “ASEAN for The People’s Week” diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dengan tujuan menjembatani gagasan‑gagasan masyarakat akar rumput ke dalam agenda kebijakan negara‑negara anggota ASEAN. Dino Patti Djalal, pendiri FPCI dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (2014‑2019), menegaskan pentingnya peran komunitas dalam memperkuat fondasi ASEAN. Ia menyebut, “Ide bahwa ASEAN harus mengakar itu datang dari pemerintah, namun kini sudah ada ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi.

Pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, perlu memberi perhatian lebih pada proses ini sebagai bagian dari doktrin ASEAN. ” Dalam sambutannya pada Jumat, 8 Mei 2026, di Mövenpick Hotel Mactan Island, Cebu, Dino menyoroti lima bidang prioritas yang sering diusulkan oleh masyarakat: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kesehatan, ekonomi digital, pengembangan talenta, dan pendidikan. Ratusan peserta—dari pejabat pemerintah, akademisi, perwakilan pemuda, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil—berkumpul untuk berdiskusi tentang tantangan dan solusi yang dihadapi ASEAN dalam konteks global.

Diskusi menitikberatkan pada bagaimana gerakan masyarakat dapat menggerakkan aksi konkret di bidang lingkungan, inovasi teknologi, dan inklusi sosial. Salah satu inisiatif yang terdengar kuat adalah dari Coastal Conservation and Education Foundation Inc. (CCEF), sebuah organisasi yang berfokus pada pelestarian biodiversitas laut serta edukasi komunitas sebagai respons terhadap krisis iklim. CCEF menekankan perlunya kebijakan bersama untuk mengurangi polusi plastik, melindungi terumbu karang, dan memberdayakan nelayan lokal melalui teknik penangkapan berkelanjutan.

Aspirasi yang terkumpul selama “ASEAN for The People’s Week” akan dirumuskan menjadi usulan resmi yang disampaikan kepada pemerintah masing‑masing negara anggota. Dino menegaskan, “Kami ingin sebanyak mungkin organisasi masyarakat melihat acara ini sebagai ajang utama untuk berkenalan, berjejaring, dan berkontribusi pada visi ASEAN. ” Dengan demikian, agenda KTT tidak hanya terbatas pada perjanjian antar pemimpin, melainkan juga menjadi platform inklusif yang memberi ruang bagi suara‑suara dari bawah untuk memengaruhi kebijakan regional.

Harapannya, sinergi antara diplomasi tingkat tinggi dan partisipasi masyarakat akar rumput akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Asia Tenggara. Keterlibatan aktif Indonesia melalui FPCI mencerminkan komitmen negara tersebut dalam memajukan agenda masyarakat sipil di tingkat regional. Melalui kolaborasi lintas sektor, ASEAN diharapkan dapat mengatasi tantangan global—seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan penyebaran teknologi—dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

KTT 2026 di Cebu tidak hanya menandai pertemuan para kepala negara, melainkan juga menegaskan bahwa masa depan ASEAN bergantung pada kontribusi kolektif semua pemangku kepentingan, baik dari ruang pemerintahan maupun ruang publik





