Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office menghadirkan gelaran 'Korea Hybrid Travel Fair 2026' bagi mendorong minat masyarakat Indonesia mengunjungi Korea Selatan. Direktur Kim Jisun menyatakan target KTO tahun ini mencapai 440.000 wisatawan Indonesia ke Korea Selatan.

Gelaran ini berlangsung selama tiga hari mulai 15-17 Mei 2026 di Main Atrium, Gandaria City Mall, Jakarta. 'Korea Hybrid Travel Fair 2026' menghadirkan kolaborasi antaragen perjalanan online, maskapai penerbangan, dan mitra industri lainnya yang menyuguhkan pengalaman perencanaan perjalanan. Gelaran ini menampilkan promosi destinasi wisata, budaya, dan kultur Korea. Gelaran ini juga diikuti talkshow, program menarik seperti Airlines Program, mini games interaktif, dan penampilan Noraebang & RPD.

"Korea Hybrid Travel Fair 2026" hadirkan 8 partner airlines seperti Korean Air, Asiana Airlines, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal Brunei Airlines, Thai Airways, dan Vietnam Airlines. Gelaran ini mengusung tema 'Beyond Korea Travel Fair' untuk mengajak para calon wisatawan untuk melihat sisi Korea yang belum terungkap dengan menghadirkan penawaran destinasi. Promosi destinasi wisata, budaya, dan kultur Korea menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan Korea Hybrid Travel Fair 2026





