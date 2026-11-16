KSP Tetapkan 4 Rekomendasi Strategis Penguatan Kinerja Kemenimipas

KSP menetapkan empat rekomendasi strategis bagi Kemenimipas untuk meningkatkan kinerja program prioritas, mencakup indikator hasil terukur hingga standard premi warga binaan.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menetapkan empat rekomendasi strategis sebagai tolok ukur utama penguatan kinerja jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Rekomendasi ini disampaikan secara resmi dalam forum diskusi kelompok terpimpin atau FGD bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.

Plt Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menegaskan bahwa pihaknya memberikan penghargaan tinggi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KSP berharap langkah ini mampu menjadi standar bagi kementerian lain yang menangani tupoksi namun juga turut mendukung program prioritas Presiden.

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Rekomendasi Indikator Hasil Terukur Dan Prioritas

Rekomendasi pertama mensyaratkan bahwa setiap program aksi Kemenimipas harus dilengkapi dengan indikator hasil yang terukur secara jelas. Indikator tersebut tidak boleh hanya mencakup capaian keluaran melainkan harus juga mencakup dampak yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Penerapan indikator hasil ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara konkret. Target dampak harus jelas agar evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akurat di masa mendatang.

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Standard Premi Upah Dan Hilirisasi Produk Koperasi

Rekomendasi kedua menetapkan bahwa pembinaan produktif warga binaan harus ditopang oleh standard premi atau upah yang jelas. Kemitraan melalui koperasi dan hilirisasi produk menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan program pembinaan tersebut di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Heru Kreshna Reza menjelaskan bahwa perbedaan luas lahan dan sarana di tiap lapas memerlukan solusi ekonomi yang adaptif. Perputaran ekonomi melalui koperasi diharapkan mampu membuat warga binaan dapat menghidupkan diri mereka sendiri secara mandiri.

Sinkronisasi Data Kependudukan Dan Layanan BPJS

Rekomendasi ketiga menuntut dilakukan sinkronisasi data kependudukan sejak tahanan pertama kali diregistrasi. Langkah ini wajib dilakukan guna mencegah hambatan dalam pemenuhan layanan dasar penting seperti BPJS Kesehatan bagi seluruh warga binaan.

Kepatuhan terhadap standard ini akan memastikan bahwa hak-hak dasar warga binaan tetap terlindungi selama masa pemidanaan. Integrasi data yang cepat dan akurat sangat krusial untuk akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

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Komitmen Pengawasan Dan Capaian Ketahanan Pangan 2025

KSP berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis di lingkungan Kemenimipas. Pada peringatan Hari Bhakti yang kedua, instansi itu menghadirkan sejumlah narasumber termasuk KSP sebagai penanggap dalam diskusi transformasi tersebut.

Heru hadir mewakili Kepala KSP Ariyo Windutomo yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya, KSP telah mengapresiasi berbagai capaian dan inovasi setelah melakukan verifikasi langsung ke sejumlah lokasi kerja mereka untuk memastikan efektivitas program.

Kasus ketahanan pangan membuktikan keberhasilan nyata dengan sebanyak 12.146 warga binaan terlibat pada 2025. Program tersebut dijalankan di lahan seluas 442 hektare dengan dukungan penuh dari instansi terkait untuk mencapai target swasembada.

KSP juga menyaksikan langsung budidaya ikan Sidat atau Unagi dan udang di Pulau Nusakambangan. Pencicipan hasil budidaya tersebut menjadi bukti visual bahwa inovasi pangan di lingkungan rutan dapat berjalan dengan efektif.