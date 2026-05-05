KSP Dudung Abdurachman Tanggapi Julukan 'Jenderal Baliho' dari Rizieq Shihab

Kepala KSP Dudung Abdurachman merespons tuduhan dari Rizieq Shihab terkait julukan 'Jenderal Baliho' dan membantah telah mempengaruhi pidato Presiden Prabowo mengenai Yaman. Dudung menekankan tidak ada masalah pribadi dengan Rizieq dan mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan di tengah krisis global.

Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) Dudung Abdurachman memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh mantan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ), Rizieq Shihab , terkait julukan ' Jenderal Baliho '.

Julukan ini diduga ditujukan kepada Dudung, mengingat perannya dalam menurunkan baliho-baliho yang berkaitan dengan FPI di wilayah Jakarta ketika ia menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) pada tahun 2020. Dudung menegaskan bahwa saat ini, hubungan dirinya dengan Rizieq tidak lagi bermasalah. Ia menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Menurutnya, tidak ada perseteruan yang berkelanjutan antara dirinya dan Rizieq Shihab.

Dudung menjelaskan bahwa tindakan penurunan baliho FPI yang dilakukan enam tahun lalu didasarkan pada status pembekuan organisasi tersebut oleh pemerintah. Ia juga menyoroti bahwa narasi yang terkandung dalam baliho-baliho tersebut, seperti seruan revolusi akhlak, berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Dudung membantah tuduhan bahwa ia telah mempengaruhi Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidato yang menyinggung Yaman.

Dalam pidatonya di Cilacap, Jawa Tengah, pada tanggal 29 April 2026, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bagi mereka yang merasa tidak betah di Indonesia, dipersilakan untuk pergi ke Yaman. Rizieq menuduh bahwa pernyataan Presiden tersebut dipengaruhi oleh 'Jenderal Baliho', yang menurutnya memiliki pandangan negatif terhadap negara-negara di Timur Tengah. Dudung dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa pidato Presiden tidak berasal dari pengaruhnya. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan persatuan di tengah situasi krisis global yang sedang berlangsung.

Dudung mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Rizieq Shihab, untuk bersama-sama membangun bangsa dengan kedamaian dan menghindari tindakan-tindakan provokatif. Ia berpendapat bahwa seorang ulama seharusnya menjadi teladan dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian. Dudung juga menyampaikan bahwa seorang pendakwah seperti Rizieq Shihab seharusnya mampu berpikir jernih, tidak mencela orang lain, dan menghindari prasangka buruk. Sebelumnya, Kantor Berita Antara melaporkan bahwa Rizieq Shihab menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang merasa Indonesia gelap dan berniat untuk pergi ke Yaman.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Islamic Brotherhood Television, Rizieq menyebutkan bahwa ucapan Presiden tersebut telah dipengaruhi oleh sosok yang ia sebut sebagai 'Jenderal Baliho'. Dudung Abdurachman juga mengingatkan bahwa usia mereka berdua sudah tidak muda lagi, sehingga seharusnya lebih fokus pada upaya membangun bangsa dengan cara yang lebih tenang dan konstruktif. Ia berharap agar Rizieq Shihab dapat memberikan kontribusi positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif.

Dudung juga menekankan pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama, terutama bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Ia berharap agar semua pihak dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Lebih jauh, Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, dan selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dudung juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Ia berharap agar semua pihak dapat mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia





