Kantor Staf Presiden mendorong penyelesaian sengketa tanah untuk MRT dan ruas Tol Trans Sumatra agar siap beroperasi sempurna sebelum musim liburan Natal dan Tahun Baru 2026-2027.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian sengketa tanah yang menghambat pembangunan stasiun MRT dan ruas Jalan Tol Trans Sumatra. Langkah strategis ini diambil agar infrastruktur vital tersebut dapat berfungsi optimal menjelang periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada tahun 2026 hingga 2027. Upaya percepatan ini menjadi prioritas nasional untuk memastikan kelancaran arus transportasi dan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

KSP Dorong Tiga Ruas Tol Trans Sumatra Fungsional

Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo mengonfirmasi bahwa KSP terlibat langsung dalam mempercepat penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan wilayah Aceh hingga Lampung. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta pada Kamis, Ariyo Windutomo menegaskan bahwa KSP mendorong tiga ruas tol spesifik agar segera berfungsi penuh sebelum akhir tahun 2026.

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Tiga ruas yang menjadi target fungsionalisasi tersebut adalah Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung. Koordinasi intensif telah dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut siap menampung lonjakan trafik kendaraan selama masa liburan. Target ini menjadi kunci utama dalam strategi KSP untuk memuluskan arus transportasi nasional menjelang periode libur akhir tahun.

Status Proyek dan Strategi Penyelesaian Hambatan Tanah

Jalan Tol Trans Sumatra merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dengan rencana panjang total mencapai 2.981 kilometer. Hingga saat ini, sebanyak 1.116 kilometer dari keseluruhan panjang tersebut sudah dinyatakan beroperasi secara resmi. Pemerintah terus berupaya keras mengatasi berbagai hambatan yang masih tersisa dalam proses pembangunan infrastruktur raksasa ini.

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Hambatan signifikan yang perlu diselesaikan adalah sengketa lahan di pintu keluar Pangkalan Brandan yang hingga tahun 2024 belum tuntas. Selain itu, KSP juga memastikan percepatan eksekusi bangunan di wilayah keluar tol Betung agar tidak menjadi titik kemacetan baru. Penyelesaian kedua lokasi ini menjadi prasyarat mutlak untuk mengoptimalkan kapasitas jalan tol tersebut.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Pendekatan Humanis

Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani masyarakat terdampak pembangunan tol. Pendekatan ini dilakukan agar tidak terjadi gangguan sosial yang dapat menghambat kelancaran transportasi selama masa liburan akhir tahun. KSP terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ATR/BPN serta penyedia jasa terkait untuk memastikan setiap ruas tol memenuhi standar operasional dan kaidah jalan tol yang berlaku.

Koordinasi lintas sektor ini juga mencakup penyelesaian isu di sektor transportasi lainnya, mulai dari proses pembangunan MRT hingga pembangunan jalan tol lintas provinsi. KSP berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani berbagai kepentingan stakeholders untuk mencapai solusi yang cepat dan tepat. Dengan adanya dukungan penuh dari instansi terkait, diharapkan semua hambatan administratif maupun teknis dapat diatasi secara tuntas.

Dampak Nyata Bagi Mobilitas Masyarakat dan Ekonomi

Penyelesaian sengketa tanah dan pembangunan infrastruktur ini memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat di Sumatera dan Jawa. Fungsionalisasi ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung akan memangkas waktu tempuh perjalanan jarak jauh secara signifikan. Hal ini akan mendukung efisiensi logistik dan penurunan biaya distribusi barang bagi pelaku usaha di seluruh provinsi yang dilintasi.

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Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah layak guna menghindari kemacetan parah di titik-titik rawan sebelumnya. KSP tetap memantau perkembangan lapangan secara berkala untuk memastikan tidak ada penundaan yang tidak terduga. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan konektivitas nasional yang merata dan andal bagi seluruh rakyat Indonesia.