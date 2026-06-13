KSP Desak Perpres KDMP Diterbitkan Agar Operasional Koperasi Desa Merah Putih Cepat Berjalan

Kantor Staf Presiden menegaskan kesiapan infrastruktur dan personel Koperasi Desa Merah Putih, namun operasional penuh masih menunggu Peraturan Presiden. Draft Perpres mencakup tata kelola, penganggaran, dan prosedur bisnis; percepatan penerbitannya diharapkan dapat mengaktifkan ribuan koperasi di seluruh Indonesia dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah daerah sudah mencapai tingkat yang memadai, namun peluncuran penuh masih tertahan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan hukum utama.

Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026 di Jawa Timur, Kepala KSP Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa infrastruktur fisik, termasuk bangunan, peralatan, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya, telah selesai dibangun dan siap dipakai. Ia menambahkan bahwa personel yang akan mengelola koperasi juga sudah direkrut dan sedang menjalani pelatihan intensif, dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Meskipun begitu, operasional penuh KDMP masih menunggu proses verifikasi dan validasi aset yang harus diselesaikan sebelum penyerahan resmi kepada pengelola masing‑masing.

Dudung Abdurrahman menekankan pentingnya percepatan penerbitan Perpres yang sedang disusun oleh tim kerja di lingkungan KSP. Draft Perpres tersebut mencakup aturan lengkap tentang manajemen koperasi, administrasi aset, mekanisme penganggaran, hubungan kerja, serta prosedur bisnis yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Tanpa payung hukum yang kuat, kecuali pada aspek teknis, pelaksanaan program KDMP berpotensi terhambat dan tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Oleh karena itu, KSP berkomitmen untuk segera melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar Perpres dapat ditetapkan secepatnya, sehingga ribuan koperasi yang telah dibentuk di seluruh Indonesia dapat beroperasi secara legal dan efektif. Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan sebelumnya meresmikan lebih dari seribu satu ratus koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara nasional, menandai langkah signifikan dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah provinsi, termasuk Lampung, juga telah mengintensifkan upaya pembangunan fisik dan kelengkapan KDMP demi mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti peran strategis Koperasi Industri Gula dalam upaya swasembada pangan 2028, dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengajak UMKM memanfaatkan KDMP sebagai pusat pemasaran produk lokal. Semua inisiatif ini saling bersinergi untuk mempercepat realisasi ekonomi rakyat yang berkelanjutan, asalkan sokongan regulasi yang tepat segera diwujudkan melalui penerbitan Perpres yang dinantikan





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