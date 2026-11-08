Kru Helikopter Basarnas Meninggal Saat Misi Karhutla Sungai Barito

Yayan Supyansuri, kru navigator helikopter Basarnas jenis Super Puma H-225, dinyatakan meninggal dunia pasca-evakuasi dari kecelakaan di Sungai Barito.

Korban ketiga dalam tragedi kecelakaan helikopter Basarnas jenis Super Puma H-225 dengan registrasi VH-HGM, yang beroperasi di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai kru sekaligus navigator, berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 18.08 waktu setempat. Penemuan jenazah ini mengakhiri pencarian intensif yang dilakukan di sekitar kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, setelah helikopter tersebut jatuh saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada Minggu (8/11).

Mekanisme Evakuasi dan Identitas Korban

I Putu Sudayana, Kepala Basarnas Banjarmasin yang menjabat sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), mengonfirmasi bahwa jenazah Yayan Supyansuri sementara waktu dibawa ke Puskesmas Jenamas di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil untuk penanganan awal sebelum jenazah dievakuasi lebih lanjut menuju rumah sakit di Banjarmasin bagi prosedur medis lanjutan. Proses evakuasi ini merupakan bagian akhir dari operasi pencarian yang melibatkan berbagai elemen keamanan dan pemerintahan di wilayah Kalimantan.

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Status Awak dan Penyelidikan Penyebab Kecelakaan

Sementara Yayan Supyansuri meninggal dunia, dua awak lainnya dinyatakan selamat dan telah lebih dahulu dievakuasi dari lokasi kejadian. Keduanya adalah warga negara asing asal Selandia Baru, yaitu Hugh Pagi yang bertugas sebagai pilot, serta Mick Betteridge yang berperan sebagai kopilot sekaligus teknisi. Hingga saat ini, penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang, dan belum ada pernyataan resmi mengenai faktor teknis atau lingkungan yang menjadi pemicu utama kecelakaan tersebut.

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Koordinasi Tim Pencarian dan Apresiasi Basarnas

Operasi pencarian dan pertolongan ini melibatkan sinergi multi-institusi yang luas. Unsur-unsur yang terlibat meliputi Basarnas, TNI, Polda Kalimantan Selatan, Polres Barito Kuala, serta BPBD dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Kuala. Keterlibatan pemerintah daerah dan potensi SAR lokal dari Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kapuas juga memperkuat upaya pencarian di area hutan dan perairan yang sulit dijangkau.

Dampak Operasional Misi Pemadaman Kebakaran

Kehilangan seorang kru navigasi profesional dalam misi karhutla ini menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh tim SAR dan pemadam kebakaran udara. Misi pemadaman di perairan Sungai Barito memerlukan koordinasi ketat antara udara dan darat untuk memastikan efektivitas penanggulangan api. Evakuasi berhasil seluruh awak menunjukkan efektivitas protokol keselamatan, namun tragedi ini tetap menjadi kehilangan besar bagi keluarga Yayan Supyansuri dan institusi Basarnas dalam upaya perlindungan lingkungan dan masyarakat dari bencana kebakaran.