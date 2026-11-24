Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap kronologi kematian bayi setelah rujukan dari RSUD Tanjung Priok ke RSUD Koja. Keterbatasan ambulans NETS dan rumah sakit penuh menjadi penyebab utama.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati membeberkan detail kronologi meninggalnya seorang bayi setelah menjalani perawatan di RSUD Tanjung Priok dan dirujuk ke RSUD Koja, Jakarta Utara, pada Sabtu, 14 November 2026. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 24 November 2026, sebagai respons atas pertanyaan mengenai proses layanan kesehatan neonatal di ibu kota.

Mekanisme Diagnosa dan Penanganan Awal

Ibu bayi tersebut, yang berinisial L, sebelumnya menjalani pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Tanjung Priok. Namun, karena memiliki sejumlah faktor risiko seperti hipertensi, anemia, dan obesitas ringan, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Tanjung Priok untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. L datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) PONEK RSUD Tanjung Priok pada tanggal 11 November 2026 dengan kondisi pembukaan satu.

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Selain hari, tepatnya pada tanggal 12 November 2026 pukul 07.52 WIB, bayi tersebut lahir dengan berat badan 3.140 gram. Setelah dilahirkan, bayi mengalami gangguan pernapasan sehingga harus segera mendapatkan bantuan napas menggunakan Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. Bayi kemudian menjalani perawatan intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit tersebut.

Perburukan Kondisi dan Keputusan Rujukan

Kondisi bayi sempat menunjukkan perkembangan positif selama sekitar 30 jam pertama. Pada tanggal 13 November 2026, bayi dilaporkan sudah bisa menangis kuat, aktif, dan mulai minum susu. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Pada hari yang sama sekitar pukul 13.44 WIB, bayi kembali mengalami gangguan kesehatan yang ditandai dengan napas cepat dan penurunan saturasi oksigen.

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Tim medis kemudian memasang ventilator pada pukul 16.18 WIB untuk membantu pernapasan bayi. Setelah saturasi oksigen mulai stabil dengan bantuan alat tersebut, dokter spesialis anak memutuskan pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas dan kompetensi lebih lengkap. Keputusan ini diambil karena kondisi bayi dianggap kritis dan memerlukan penanganan lanjutan yang tidak sepenuhnya tersedia di tempat asal.

Kendala Logistik dan Antrian Ambulans

Proses pencarian rumah sakit rujukan mulai dilakukan pada tanggal 13 November 2026 pukul 18.03 WIB. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mudah karena sejumlah rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai sedang dalam kondisi penuh. Ani mengungkapkan bahwa rumah sakit tujuan idealnya adalah RSCM, Harapan Kita, atau Koja, namun pada saat kejadian, fasilitas-fasilitas tersebut dalam keadaan penuh.

Setelah rumah sakit tujuan tersedia, proses pemindahan bayi masih menghadapi kendala lain, yakni keterbatasan ambulans khusus bayi atau Newborn Emergency Transport System (NETS). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menyiapkan dua unit ambulans NETS untuk melayani rujukan pasien bayi dalam kondisi darurat. Namun, pada saat kejadian, kedua ambulans tersebut sedang menjalankan tugas.

Ani menjelaskan bahwa dalam kurun waktu sembilan jam pada hari itu, ada enam rujukan yang harus dilayani oleh ambulans NETS dan waktunya hampir bersamaan. Akibatnya, bayi yang dirawat di RSUD Tanjung Priok harus masuk dalam daftar tunggu ambulans khusus tersebut. Hal ini menyebabkan keterlambatan signifikan dalam proses pemindahan pasien kritis.

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Evaluasi Dinkes dan Langkah Selanjutnya

Ambulans NETS akhirnya tiba di RSUD Tanjung Priok pada tanggal 14 November 2026 pukul 00.53 WIB. Bayi kemudian dibawa menuju RSUD Koja dan tiba sekitar pukul 01.50 WIB. Setibanya di RSUD Koja, bayi langsung mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak subspesialis neonatus. Namun, nyawanya tidak tertolong dan pada pukul 03.00 WIB di hari yang sama, bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut, Ani menyebut terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian dan bahan evaluasi Dinkes DKI Jakarta. Pertama, proses pencarian rumah sakit yang bersedia menerima pasien rujukan membutuhkan waktu 1 jam 18 menit. Kedua, bayi harus menunggu ketersediaan ambulans khusus selama sekitar lima jam sebelum akhirnya dapat dipindahkan ke RSUD Koja.