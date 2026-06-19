Kronologi Kecelakaan Maut KA Pangrango dengan Truk di Sukabumi

Polisi mengungkapkan detail kronologi kecelakaan di perlintasan tanpa palang di Sukabumi yang menewaskan Dodi dan melukai dua orang lainnya. Tabrakan KA Pangrango 227A dengan truk boks menyebabkan truk terguling dan menindih sepeda motor serta menghantarkan warga ambient.

Polisi mengungkapkan kronologi lengkap kecelakaan maut yang menimpa Kereta Api (KA) Pangrango 227A dan truk boks di perlintasan sebidang di Kampung Babakan, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi , pada Jumat sore 19 Juni 2026.

Insiden tragis di jalur rel tanpa palang pintu tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka ringan. Korban meninggal adalah Dodi, 43 tahun, pengendara sepeda motor Yamaha Mio J yang tertimpa truk boks yang terguling setelah tertabrak kereta. Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Sukabumi Ipda Wangsit Edhi Wibowo menjelaskan bahwa awalnya truk boks Mitsubishi Canter dengan nomor polisi F 8364 TE yang disopiri Hermawan Marta Gunawan, 33 tahun, melaju dari arah Nagrak menuju Karangtengah.

Saat tiba di perlintasan, KA Pangrango 227A relasi Sukabumi-Bogor yang dikendalikan masinis Fery dan asisten masinis Lamhotapproaching, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Kekuatan tabrakan membuat truk terseret dan terdorong ke arah permukiman warga, menimpa warga yang sedang membuang sampah, Rizki Audia 31 tahun, yang mengalami luka robek di tangan dan cedera kepala ringan. Truk kemudian mengguling dan menindih sepeda motor Dodi yang saat itu melintas di jalan permukiman sebelah kiri rel.

Dodi mengalami luka parah di kepala, pipi, perut, lengan kanan, dan kaki kiri hingga tewas di lokasi. Sopir truk Hermawan underwent dislokasi bahu dan luka robek di pipi. Faktor utama kecelakaan adalah jarak terlalu dekat saat truk melintasi perlintasan tanpa palang. Kerugian material viletical sekitar Rp 50 juta.

Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut





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Kecelakaan Kereta Api Sukabumi KA Pangrango Truk Boks Korban Jiwa

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