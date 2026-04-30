Kronologi Kecelakaan Kereta Api Besar di Indonesia dalam 20 Tahun Terakhir

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan sejumlah kecelakaan kereta api besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Salah satu insiden terbaru terjadi pada Senin (27/4/2026) di Stasiun Bekasi Timur , Jawa Barat, ketika Kereta Api Argo Bromo Anggrek menabrak rangkaian kereta rel listrik rute Kampung Bandan-Cikarang.

Kecelakaan ini menelan 16 nyawa dan melukai 90 orang, serta mengganggu perjalanan kereta api di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2024, tabrakan antara Kereta Api Turangga PLB 65A dan Commuter Line Bandung 350 di Cicalengka, Kabupaten Bandung, juga menewaskan dua orang, yakni masinis dan asisten masinis Commuter Line. Video dari kejadian menunjukkan beberapa gerbong dalam kondisi bergeser atau terbalik di pinggir persawahan. Kecelakaan kereta api di Indonesia sering kali disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti pelanggaran sinyal atau kesalahan masinis.

Misalnya, pada tahun 2010, tabrakan antara Kereta Api Senja Utama dan Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebabkan oleh masinis yang diduga tertidur dan melanggar sinyal, menewaskan 36 orang. Kasus serupa terjadi pada tahun 2001 di Desa Cigedug, Kabupaten Brebes, ketika Kereta Api Empu Jaya bertabrakan dengan Gaya Baru Malam Selatan (GBMS) karena pelanggaran sinyal. Selain itu, tabrakan antara Kereta Api Kertajaya dan Sembrani di Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada tahun 2006 juga menewaskan 14 orang.

Penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menemukan bahwa masinis Kertajaya melanggar prosedur pemberangkatan kereta api. Selain faktor manusia, sistem dan infrastruktur yang tidak memadai juga berkontribusi terhadap kecelakaan kereta api. Tragedi di Stasiun Bekasi Timur menunjukkan adanya keretanan sistemik dalam pengelolaan perkeretaapian nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyarankan pendekatan lintas disiplin, termasuk kajian sistem deteksi otomatis dan dampak medan magnet terhadap kendaraan di sekitar rel, untuk meningkatkan keselamatan.

Meskipun pembangunan jalur ganda dan dwiganda telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi konflik arah, kecelakaan Bekasi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas saja tidak cukup. Persoalan keselamatan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup sarana-prasarana fisik, sistem manajemen, dan sumber daya manusia. Aspek fisik seperti rel, persinyalan, dan pelintasan juga harus terus diperbaiki untuk mencegah kecelakaan di masa depan





