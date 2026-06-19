Kronologi dan Dampak Kesepakatan Perdamaian AS-Iran Tahun 2026

Artikel ini menguraikan kronologi perundingan perdamaian AS-Iran yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman 14 poin pada Juni 2026, termasuk peran Oman dan Pakistan, detail isu seperti blokade Selat Hormuz, sanksi, dan program nuklir, serta respons politik di AS dan reaksi pasar global terhadap penurunan harga minyak dan kenaikan emas.

Upaya mendamaikan Amerika Serikat dan Iran dilakukan secara maraton. Sebelum kedua negara menandatangani kesepakatan sementara untuk menghentikan perang pada Rabu 17 Juni 2026, perundingan telah digelar beberapa kali dengan melibatkan sejumlah pihak.

Bahkan, sebelum AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026 yang menjadi pemicu perang, Oman telah mengupayakan perundingan pada 6 Februari 2026. Delegasi kedua negara tidak bertemu langsung tetapi melalui perantara Oman. Perundingan dilanjutkan di Geneva, Swiss pada 17 Februari 2026. Isu utama yang dibahas meliputi program nuklir dan pembatasan rudal balistik Iran, namun tidak ada kesepakatan berarti yang tercapai sehingga perang pecah.

Pakistan kemudian mengambil peran krusial dalam menjembatani negosiasi. Perundingan digelar di Islamabad pada 11 April 2026, tetapi kesepakatan belum tercapai. Pakistan tidak menyerah dan terus menjaga komunikasi dengan pejabat AS dan Iran. Pada 13 Juni 2026, Pakistan mengumumkan AS dan Iran telah menyepakati kerangka kerja untuk kesepakatan perdamaian.

Empat hari kemudian, Pakistan kembali mengumumkan kedua negara telah menandatangani kesepakatan sementara untuk menghentikan perang. Terdapat 14 poin kesepakatan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani secara elektronik dan jarak jauh oleh presiden kedua negara, membuka jalan bagi periode negosiasi yang lebih luas selama 60 hari. Poin-poin meliputi penghentian perang, pembukaan blokade Selat Hormuz, pencabutan sanksi, rekonstruksi Iran, dan program nuklir.

Pada poin pertama, AS dan Iran menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front termasuk Lebanon dan berjanji tidak memulai perang atau ancaman kekerasan. Poin keempat dan kelima mengatur pencabutan blokade Selat Hormuz: AS akan mencabut blokade angkatan lautnya, sementara Iran akan memastikan jalur aman bagi kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari di Selat Hormuz.

Poin keenam berisi komitmen AS untuk investasi minimal 300 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 5.000 triliun untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran, serta pengakhiran semua sanksi. Iransepakat untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan akan membuang material yang diperkaya di bawah pengawasan IAEA. Iran dianggap mendapat manfaat utama yaitu dapat kembali menjual minyak di pasar dunia secara legal setelah AS menerbitkan pengecualian sanksi untuk ekspor minyak mentah, produk minyak, dan layanan terkait.

Di AS, sejumlah politisi marah dengan kesepakatan ini karena menganggap pemerintah Trump menghabiskan miliaran dolar tanpa mendapat imbalan. Laporan Mei 2026 Departemen Pertahanan AS mencatat biaya perang minimal 29 miliar dolar AS. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menolak merinci biaya tersebut. AS menembakkan ribuan rudal dan bom ke Iran, dengan tujuan awal mengganti pemerintahan, menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal, serta menolak mencabut sanksi kalau Iran tidak melucuti.

Iran juga harus membayar mah akibat perang 3,5 bulan: infrastruktur militer dan sipil hancur, banyak warga dan pemimpin tewas termasuk Ayatollah Ali Khamenei dan para jenderal. Pasar keuangan global merespons positif. Harga minyak dunia yang sempat naik hampir 50 persen sebelum perang langsung turun. Harga minyak Brent turun 4 persen atau 3,45 dolar menjadi 83,88 dolar per barel.

Minyak West Texas Intermediate turun lebih dari 4,6 persen atau 3,95 dolar menjadi 80,93 dolar per barel. Sementara harga emas naik lebih dari 2 persen; harga emas spot naik 2,5 persen menjadi 4.322,87 dolar per ounce, level tertinggi sejak 9 Juni 2026. Kontrak berjangka emas untuk pengiriman Agustus naik 2,5 persen menjadi 4.322,87 dolar





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AS-Iran Perdamaian Kesepakatan 2026 Selat Hormuz Sanksi Program Nuklir Rekonstruksi Iran Oman Pakistan Harga Minyak Harga Emas

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